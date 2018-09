Možná cesta z krize. Deutsche Bank zvažuje přeměnu na holding

Nový šéf banky Christian Sewing chce bance, která se potýká s problémy, dát nový směr. Jednání o této záležitosti má být ještě tento týden na zasedání managementu banky v Hamburku.

Díky holdingu, který by zastřešil samostatné subjekty včetně divize investičního a retailového bankovnictví, by jednotlivé součásti získaly větší nezávislost. To by pak mohlo usnadnit jejich vyčleňování ze skupiny, nebo naopak slučování s jinými subjekty.

„Já se přikláním k holdingovému uspořádání,“ cituje Reuters jednoho ze svých zdrojů.

Žádné rozhodnutí ale v této souvislosti zatím přijato nebylo. I když zvažované uspořádání by skupině přineslo potenciální výhody, řada otázek zůstává nezodpovězena, včetně daňových dopadů.

V úterý německý časopis Der Spiegel napsal, že vedoucí představitelé dvou největších německých bankovních společností Deutsche Bank a Commerzbank jsou otevřeni myšlence spojení těchto podniků. Jejich fúzi by si podle listu dokázal představit i německý ministr financí Olaf Scholz. Německá vláda v Commerzbank stále vlastní 15procentní podíl; finančně ji totiž podpořila v době finanční krize.

Agentura Reuters uvedla, že banky o potenciální fúzi jednaly už v roce 2016. Projekt však odložily s tím, že před uskutečněním jakýchkoliv kroků směřujících ke spojení musejí nejprve dokončit reorganizaci svých aktivit.

