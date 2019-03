Dobrá zpráva pro ArcelorMittal Ostrava. Emisní povolenky zůstanou i po prodeji v ostravské huti

Zástupci Liberty dnes s odbory znovu jednali. „Odborářům jsme mohli oznámit, že emisní povolenky, které původně nebyly součástí dohody mezi společnostmi Liberty a ArcelorMittal, jsou nyní součástí transakce, a zůstanou tedy v Ostravě,“ řekl generální ředitel Liberty House Jon Bolton.

Emisní povolenky umožňují vypouštět do ovzduší oxid uhličitý. Platí je uhelné elektrárny či průmyslové podniky a lze s nimi obchodovat. Výnosy v Česku ze zákona využívá ministerstvo životního prostředí a ministerstvo průmyslu. Stát povolenky hutím přiděluje jako podporu českého ocelářství. AMO patří emisní povolenky v hodnotě několika miliard korun.

„Je to pro nás úplně nejlepší zpráva, že emisní povolenky zůstanou v Ostravě, aniž by je museli nakupovat. Na druhou stranu budeme po nich požadovat, aby se zaručili, že povolenky, které budou moci prodat, tak peníze využijí jenom pro modernizaci firmy,“ řekl předseda Základní organizace OS Kovo ArcelorMittal Petr Slanina. Odboráři to budou chtít zakotvit jako jeden z bodů vznikající dohody.

Výroba oceli v Česku loni stoupla na téměř pět milionů tun. Dovoz dosáhl na nový rekord

„Postupujeme vpřed, i když jednání jsou velmi komplexní a zároveň detailní, jak si koneckonců tak velká transakce zaslouží. Je skvělé vidět, jak moc záleží odborům na huti a její budoucnosti, a že tedy usilujeme o stejný cíl - budoucnost pro Novou huť a její další rozvoj,“ komentoval Bolton dnešní jednání s odbory.

Cílem jednání je dosáhnout dohody o budoucnosti huti a podepsat dokument, který bude pokrývat klíčová témata, zejména zaměstnanost, investice a obchodní strategii. „Jsme přesvědčeni, že v brzké budoucnosti dosáhneme s odbory shody. Rovněž Evropská komise se blíží k dokončení své hloubkové a detailní analýzy transakce a publikaci svých závěrů, které budou, jak věříme, pozitivní,“ dodal Bolton.

Odboráři tento týden znovu vyjádřili obavy o osud podniku a požádali písemně Babiše o pomoc. Liberty podle nich chce AMO koupit metodou Leveraged buy-out, při níž je převzetí podniku z větší části financováno zadlužením přímo kupované firmy. Liberty by si tak vlastně koupila ostravskou huť za její vlastní peníze, dluh by byl navíc zatížen vysokým úrokem. „To by mohlo být pro naší společnost likvidační,“ řekl tento týden Slanina.

AMO patří do skupiny ArcelorMittal, kterou vlastní indický miliardář Lakšmí Mittal. Skupina musí ostravský podnik a několik dalších závodů v Evropě podle podmínek EK prodat, protože koupila největší evropskou ocelárnu Ilva v Itálii, a měla by na evropském trhu moc velký podíl. Liberty House, jež se má stát novým majitelem, patří do globální skupiny GFG (Gupta Family Group) Alliance britského podnikatele s indickými kořeny Sanjeeva Gupty.

ArcelorMittal Ostrava vyrábí ocel pro stavebnictví a strojírenství, je největším výrobcem silničních svodidel v Česku. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí. V roce 2017 dosáhla čistého zisku 3,2 miliardy korun. I s dceřinými společnostmi má 6500 zaměstnanců.

