Výroba oceli v Česku loni stoupla na téměř pět milionů tun. Dovoz dosáhl na nový rekord

Ocelářská unie oznámila, že český export oceli stoupl v roce 2018 meziročně o 5,6 procenta na 4,89 milionu tun, jeho hodnota dosáhla díky zaměření na sofistikovanější výrobky rekordní hodnoty 108 miliard korun. Podle ředitele unie Daniela Urbana roste ocelářský vývoz z Česka především díky exportu trubek, taženého drátu a tyčové oceli.

Objem dovážené oceli do České republiky pak loni vzrostl o 3,9 procenta na 7,52 milionu tun, což je rekordní hodnota. „Z loňských čísel je patrné, že se nám daří zvyšovat hodnotu exportu, ale i to, že dovozy do Česka i Evropy jsou na rekordní úrovni kvůli přetrvávající nadměrné výrobní kapacitě v Číně a dalších rozvíjejících se zemí,“ uvedl Urban.

Klíčovým trhem pro českou ocel podle Ocelářské unie zůstává Evropa, kam loni mířilo 89 procent vývozu. Největším odběratelem je Německo, kam směřovala téměř čtvrtina vývozu. Zároveň je také největším dodavatelem do Česka, když se na celkovém objemu dovozu podílí 21 procenty.

Pozici největšího světového producenta oceli v roce 2018 potvrdila Čína s 928 miliony tun, což je přes polovinu globální produkce a o 100 milionů tun více než předloni. Výroba v zemích Evropské unie dosáhla loni 168 milionů tun, což je méně než v roce 2017, ale stále víc než americká a ruská produkce dohromady (87 a 72 milionů tun).

Přečtěte si rozhovor:

Ocelářská unie dále připomněla, že Evropská unie zavedla v únoru v reakci na uvalení cel ze strany USA ochranná opatření, která budou platit až do konce června 2021. Plán Evropské komise počítá mimo jiné s kvótami stanovenými na úrovni průměrného dovozu za poslední tři roky s navýšením o pět procent. Po jejich naplnění bude na dovozy uplatněno clo ve výši 25 procent. Aby se zamezilo hromadění zásob, kvóty mají platit vždy na tříměsíční období. Každý rok mohou být zvýšeny o pět procent.

Ve Spojených státech loni v březnu vstoupila v platnost nová cla na dovoz oceli ve výši 25 procent a na dovoz hliníku ve výši deseti procent. To vyvolalo obavy, že zahraniční výrobci oceli se budou snažit přesměrovat svůj export do EU. „Čeští oceláři nejsou z ochranných opatření nijak nadšeni, nicméně když politická krátkozrakost přivedla svět na kraj obchodní války, není jiná možnost než se bránit,“ uvedl dnes prezident Ocelářské unie Jan Czudek.

Ocelářská unie sdružuje všechny významné ocelářské firmy z Česka a Slovenska. Mezi největší členy patří ArcelorMittal Ostrava, Třinecké železárny a Vítkovice Steel. Ve firmách sdružených v unii pracuje asi 30 tisíc lidí. V dalších dvou letech očekává unie zpomalování evropské ekonomiky včetně sousedních zemí Česka, což negativně ovlivní i české oceláře.

Výroba surové oceli v Česku (v mil. tun) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6,39 4,59 5,18 5,87 5,09 5,17 5,36 5,26 5,31 4,55 4,97

Zdroj: Ocelářská unie

Dále čtěte: