Ostravské hutě v nejistotě. Kdo splatí dluhy Sandžíva Gupty?

Strukturu financování akvizice zveřejnili odboráři ArcelorMittalu Ostrava (AMO) ve svém časopisu eNHáčko. „Od konzultační společnosti Syndex, která pro Evropskou radu zaměstnanců ArcelorMittalu monitoruje Liberty House, jsme se dozvěděli některé nové informace, které částečně vnášejí trochu světla do tohoto temného kšeftu mezi ArcelorMittal a Liberty House,“ uvedl odborář Vítězslav Prak.

Liberty House podle Syndexu zaplatí 16 procent peněz z prostředků rodiny Guptů. Dalších 24 procent uhradí z výnosů dluhopisů, které vydá s devítiprocentním úrokem a splatností sedm let. Na zbývajících 60 procent si vezme bankovní úvěr se splatností 8 až 10 let. Nelze přitom spoléhat na to, že by Sandživ Gupta tyto závazky i úroky splácel z výnosu jiných firem.

Koncern ArcelorMittal prodávat musel, protože jinak by se nedostal k vytoužené kořisti - největší evropské ocelárně Ilva v italském Tarantu. Aby nezískal na evropském trhu příliš dominantní pozici, dohodl se s Evropskou komisí na odprodeji oceláren v Česku a Rumunsku spolu s menšími závody v Belgii, Lucembursku, Itálii a Makedonii.

Zájem o odkup celého balíku hutních závodů projevil pouze jeden uchazeč – Liberty House Group. Kupní cenu účastníci nezveřejnili, podle informací týdeníku Euro se má jednat o zhruba 700 milionů eur (18 miliard korun). Odboráři by uvítali spíše příchod druhého zájemce, společnosti British Steel. Ta však měla zájem pouze o ostravské hutě, i proto neuspěla.

