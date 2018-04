Diess povede ve VW divizi zahrnující Škodu. Dostane obrovskou moc, bojí se zaměstnanci

„Diess dostane obrovskou moc,“ uvedl jeden ze zdrojů. Média už dříve informovala, že Diess by měl v čele koncernu nahradit nynějšího generálního ředitele Matthiase Müllera. Ve středu zdroj agentury Reuters uvedl, že Diess bude i ve funkci generálního ředitele dál řídit hlavní značku Volkswagen.

Rozsáhlá reorganizace se zřejmě nedotkne generálního ředitele automobilky Audi Ruperta Stadlera. Reuters s odkazem na zdroje z dozorčí rady uvedl, že tento manažer zůstane na svém postu.

Podle informací německého listu Der Spiegel by se měl koncern rozdělit na čtyři divize. Kromě divize pro masový trh zahrnující značky Volkswagen, Škoda a Seat by to měly být divize luxusních automobilů, sportovních vozů a užitkových vozidel.

Náhlý spěch prosadit změny na nejvyšších postech a ve struktuře automobilky ale znepokojuje zástupce zaměstnanců. Silným odborovým svazům se v minulosti často dařilo snahy o reformy potlačit. „Způsob, jakým byly tyto změny ve firmě sdělovány, je více než pochybný,“ uvedl zdroj agentury Reuters. Dozorčí rada měla jednat až v pátek, ale v obavách z vyzrazení plánovaných změn se sešla o den dříve.

Akcie Volkswagenu před jednáním dozorčí rady zpevňovaly, odpoledne měly na burze ve Frankfurtu k dobru asi 1,9 procenta a prodávaly se za téměř 177 eur.

