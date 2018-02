Kdo je opravdu největší: Renault-Nissan-Mitsubishi, nebo Volkswagen Group?

Největší automobilky na planetě zveřejnily údaje o prodeji za rok 2017, takže která je oficiálně číslo jedna? Je to německý Volkswagen Group, který sesadil Toyotu z prvního místa v roce 2016? Nebo jeden z novějších konglomerátů, který zahrnuje několik automobilových společností? Možná se probojoval zpět americký titán General Motors. A odpověď: vše závisí na tom, co výrobci zahrnují do globálních údajů o prodeji. A rozhodně to, jak definují auta.