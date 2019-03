Dánští vědci: Obnovitelné zdroje budou dobře fungovat i v roce 2100

Vědci z dánské university ve městě Aarhus se zaměřili na sektor obnovitelných zdrojů energie – větrných a solárních parků, jejichž podíl na výrobě elektřiny v zemích EU stoupá. Zajímalo je, jak tyto zelené zdroje ovlivní klimatická změna až do roku 2100.

„Vzhledem ke změnám klimatu je důležité zkoumat, do jaké míry budou mít změny přímý dopad na budoucí energetické systémy, jež jsou závislé na počasí,“ vysvětlil dánský tým v časopise Joule.

Počítali se šesti různými scénáři vývoje klimatu pro Evropu do roku 2100. Změna klimatu by mohla snížit výrobu elektřiny u větrných turbín a solárních panelů maximálně o 20 procent, nicméně energetické systémy by to nemělo výrazněji ovlivnit.

Vedoucí studie Smail Kozarcanin vysvětlil, že projekce úmyslně nepočítá s novými technologiemi, ale snaží se analyzovat, jak změna klimatu může ovlivnit současný zelený energetický sektor.

Větrné i solární parky by měly fungovat podobně i v případě častějšího výskytu extrémního počasí. V budoucnu ale například větrné turbíny budou potřebovat větší ochranu proti bouřím a solární panely proti krupobití. V případě výraznějšího oteplení by evropská spotřeba elektřiny na vytápění mohla mírně klesnout, protože se nyní v průměru používá více energie na vytápění než na ochlazování v létě při používání klimatizace.

„Naše studie ukazuje, že by infrastruktura zahrnující i záložní kapacity elektráren neměla být dotčena klimatickou změnou,“ tvrdí Kozarcanin.

Evropská přenosová síť bude nicméně potřebovat vylepšit kapacity pro přenos obnovitelných zdrojů energie přes hranice států.

„Hlavním problémem pro budoucí přenosovou sít pravděpodobně bude nedostatek politické a společenské vůle investovat do energetické soustavy, jež bude schopná profitovat z výroby obnovitelných zdrojů energie mezi jednotlivými zeměmi,“ míní dánský inženýr.

Dánsko patří mezi průkopníky využívání větrné energie, do roku 2030 chce vyrábět polovinu spotřebované energie z obnovitelných zdrojů.

