Čína zakázala výrobu aut s vysokou spotřebou. Na indexu jsou stovky modelů

Od 1. ledna se v Číně nesmí vyrábět 553 modelů, které spotřebovávají příliš mnoho benzínu. Seznam zahrnuje i vozy koncernu Volkswagen, podle mluvčího VW ale dotčené modely již nejsou ve výrobním programu. „Netýká se to žádného modelu, který je aktuálně ve výrobě,“ cituje jej web Deutsche Welle. Všechna koncernová auta, tedy i vozy mladoboleslavské Škody Auto, podle něj odpovídají aktuálním čínským požadavkům na spotřebu.

Zákaz postihuje domácí výrobce a joint venture automobilky. Mezi nimi například Chery a Dongfeng, který spolupracuje s francouzskou společností Peugeot-Citroën. Ačkoli počet více než 550 modelů vypadá působivě, z pohledu automobilek nejde o nic zas tak drastického. Za model se totiž považuje i konkrétní provedení daného modelu (například továrna Volkswagenu v Šanghaji vyrábí 570 modelů aut). Jeden vůz tak může na seznamu figurovat třeba desetkrát.

Podle experta Ferdinanda Dudenhöffera z Centra automobilového výzkumu (CAR) na univerzitě Duisburg-Essen jde o jistou předehru před zavedením kvót na výrobu elektromobilů v Číně. Od roku 2019 bude muset podíl prodaných elektrických a hybridních vozů dosahovat 10 procent, o rok později pak 12 procent. Podle Dudenhöffera to mimo jiné vytvoří obrovský tlak na výrobce baterií, jichž nemusí být na trhu dostatek.

Výrobu elektroaut a hybridů Čína podporuje prodloužením daňového zvýhodnění aut s těmito alternativními pohony do konce roku 2020. O deset procent nižší prodejní daně, které Číně pomohly stát se největším světovým trhem „čistých automobilů“, měly původně platit do konce loňského roku, v prosinci ale čínské ministerstvo financí oznámilo, že zvýhodnění bude prodlouženo do 31. prosince 2020.

Na pokračování mají zájem i zahraniční výrobci, kteří na Čínu v tomto směru apelovali. Poptávka bez státní podpory by podle nich nebyla s to zvýšit prodeje aut s alternativními pohony tak, jak Peking požaduje.

