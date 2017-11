Čína určuje globální kurz v oblasti elektrických automobilů. Chce omezit závislost na ropě

Čína se stala největším podporovatelem elektrických aut na světě a transformuje tím automobilový průmysl od Detroitu až po Jokohamu. Vláda pumpuje obrovské množství peněz do naplnění vize Číny jakožto vládce technologií zítřka. Změnit tvář několika průmyslových odvětví se Číně již podařilo, rozsah začínající transformace je však nesrovnatelně větší, napsal americký deník The New York Times.