Mrazy v USA zaskočily majitele elektromobilů. Baterie se rychleji vybíjejí

Až přijde příště vlna mrazivého vzduchu od severního pólu na území Kanady a Spojených států, měli by být majitelé elektromobilů lépe připraveni. Jinak budou frustrováni stejně jako letos.

Mnozí čerství majitelé vozu Tesla Model 3 zuří. Především kvůli dojezdu, protože v aktuálních mrazech se baterie rychleji vybíjejí. Například Ronak Patel, auditor z New Jersey, si nejlevnější vůz z automobilky Elona Muska koupil loni v srpnu. Nyní si postěžoval, že se dojezd jeho vozu dramaticky snížil.

„Nejvíce mi vadí, že mrazivé počasí snížilo dojezd přes noc o 30 až 40 kilometrů. O dalších 10 kilometrů to bylo během jízdy do práce,“ citovala jeho slova agentura Bloomberg. Za auto přitom zaplatil 60 tisíc dolarů (1,3 milionu korun), neboť zvolil variantu s bateriemi, které mají nejvyšší dojezd. Ten podle automobilky přesahuje 530 kilometrů. Základní cena Modelu 3 je 35 tisíc dolarů (788 tisíc korun).

Problém s nižším dojezdem během zimy mají i ostatní značky elektromobilů. „Baterie vyrábí Panasonic. Není to jen věc Tesly. Týká se to i Chevroletu Bolt a Nissanu Leaf,“ tvrdí analytik Bloomberg New Energy Finance Salim Morsy. Specifické pro Teslu ale může být to, že kvalita výroby nemusí být vždy na špičkové úrovni.

Výrobní peklo

V roce 2018 Tesla vyrobila přes 250 tisíc vozů, téměř 153 tisíc připadlo na Model 3. Meziročně automobilka zvýšila produkci třikrát. Toto „výrobní peklo“, o kterém hovořil Musk, by se mohlo projevit na kvalitě.

Zákazníci si stěžují zejména na otevírání dveří. V mrazech není možné použít zapuštěnou kliku, protože je celý mechanismus zamrzlý. „Nemůžu čekat celý den u tohoto hloupého auta,“ napsala jedna z naštvaných majitelek Modelu 3.

Musk slíbil aktualizaci softwaru u elektromobilů, aby byly připraveny lépe na zimní provoz. Podle serveru fDrive je potřeba se při nákupu elektromobilu zajímat o to, zda se pro vytápění vozu používá tepelné čerpadlo. Pokud toto vybavení vůz nemá, je třeba počítat s tím, že se dojezd se zapnutým topením může snížit na polovinu.

