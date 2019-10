ČEZ odchází od uhlí. Kvůli ekologii i ekonomické nevýhodnosti

Doba uhelná v Česku pomalu končí. Zatímco Evropská unie tlačí na snižování emisí oxidu uhličitého, pozici uhlí začíná srážet i neviditelná ruka trhu. Do další modernizace a ekologizace uhelných bloků se už nevyplatí investovat. ČEZ proto představil plán odchodu od uhlí, do roku 2040 odstaví vše s výjimkou nového bloku elektrárny Ledvice. Nejistý zůstává osud největší uhelné elektrárny v Počeradech, kterou chce ČEZ stále ještě prodat skupině Sev.en Energy miliardáře Pavla Tykače.

Uhelné bloky už nevydělávají. Modelový příklad představil na páteční tiskové konferenci finanční ředitel ČEZ Martin Novák. Pokud majitel elektrárny musí uhlí nakupovat od externího dodavatele, tak ani při současné tržní ceně elektřiny okolo 54 eur za megawatthodinu (MWh) na provozu moc nevydělá. Na nákup povolenek k emisím oxidu uhličitého totiž padne 30 eur, na dalších 20 eur vychází nákup uhlí. Hrubá marže, ze které musí vlastník elektrárny uhradit náklady na provoz, údržbu či mzdy zaměstnanců, pak dosahuje pouhá 4 eura za MWh. Na investice do snižování emisí či na vlastní zisk už moc peněz nezbývá.

Výrazně lépe podle Nováka vychází provoz uhelných elektráren zásobovaných přímo ze Severočeských dolů, které ČEZ stoprocentně vlastní. Hrubá marže zde stále dosahuje až 20 eur za MWh. To je případ elektráren Tušimice II, Prunéřov II a Ledvice, které díky tomu vydrží v provozu zřejmě až za horizont roku 2035. Delší životnost má před sebou také nový uhelný blok v Elektrárně Mělník. „Staré bloky elektráren Mělník II a III odstavíme během let 2020 a 2021, v provozu skončí i dva ze čtyř bloků Elektrárny Dětmarovice,“ dodal k tomu šéf divize výroba ČEZ Ladislav Štěpánek.

Vítězství uhlobarona Tykače. Chvaletice mohou vypouštět více toxické rtuti

Elektrárna Chvaletice ( Autor: Martin Pinkas/Euro )

V řadě zemí Evropské unie se letos vyplatí provozovat plynové elektrárny místo těch uhelných. Platí to i v Česku, kde dříve málo využívaná paroplynová elektrárna v areálu Elektrárny Počerady v posledních měsících vyrábí téměř každý den – zpravidla na plný výkon. Pokud by plyn zůstal v módě, může ČEZ postavit další podobně velké paroplynové zdroje v prunéřovské, tušimické, mělnické i počaradské elektrárně. „V Počeradech zůstane dostatek prostoru pro nový plynový zdroj i po prodeji uhelných bloků společnosti Vršanská uhelná (Sev.en),“ zdůraznil Štěpánek.

Relativně levný plyn vytěsňuje uhlí z energetického mixu nejen ve Spojených státech a Velké Británii, ale i v řadě zemí kontinentální Evropy. Například v Německu došlo k červnu k meziročnímu snížení výroby elektřiny z uhlí o 40 procent, zatímco plynové zdroje vyrobily o 62 procent elektřiny více. Podobný posun nastal třeba také v Itálii a Španělsku. Jeho výhodou je výrazný pokles emisí oxidů síry a prachových částic, ale i skleníkových plynů – jednotka elektřiny vyrobené z plynu s sebou nese až třikrát nižší emise oxidu uhličitého oproti výrobě z hnědého uhlí.

