Česko se připravuje o miliardy korun v akumulaci energie, tvrdí asociace

Česko se nedostatečnou podporou rozvoje akumulace energie připravuje do budoucna o miliardové příjmy z této oblasti. Tvrdí to Asociace pro akumulaci energie a baterie Aku-bat CZ. Poukazuje přitom na odhad společnosti Bloomberg New Energy Finance (BNEF), podle kterého by do roku 2040 měla akumulace energie přilákat celosvětové investice 620 miliard dolarů, tedy přibližně 14 bilionů korun.