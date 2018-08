ČEPS pod vysokým napětím. Za služby projektantů platí 100 milionů

Energetická společnost ČEPS je na první pohled poměrně neznámá a nenápadná, pokud zrovna nestojíte pod mohutnými stožáry páteřní přenosové sítě. Jenže ČEPS, to nejsou jen „dráty“ pod velmi vysokým napětím. Také je to podnik, který každý rok nakoupí služby od elektrárenských společností za šest miliard korun a další zhruba čtyři miliardy investuje do obnovy a rozvoje přenosové soustavy.

Jakmile státem vlastněný podnik rozděluje miliardové zakázky, vstupují do hry logicky zájmy soukromých podnikatelských skupin. Je celkem předvídatelné, že systémové a podpůrné služby nakupuje ČEPS hlavně u největších vlastníků elektráren na českém území. Méně je známá závislost provozovatele přenosové soustavy na firmách ze skupiny EP Industries, které dominují ve výstavbě a údržbě elektrické sítě.

Při pátrání po vazbách ČEPS na soukromé firmy narazil týdeník Euro na „třináctou komnatu“, kterou je smlouva o pronajímání služeb projektantů. Za tuto službu platí ČEPS českobudějovické firmě Egem částku 100 milionů korun ročně. Právě teď se hraje o to, zda ČEPS zmíněnou smlouvu prodlouží, nebo ji nechá doběhnout a pořídí si vlastní tým projektantů.

Přečtěte si komentář: Česká energetika bez šťávy

Kontroverzní smlouvu uzavřel ČEPS ještě za éry bývalého generálního ředitele Vladimíra Tošovského v prosinci roku 2014. Tedy nikoli přímo ČEPS, ale jeho dceřiná firma ČEPS Invest. Smlouva platí do konce příštího roku a hemží se to v ní archaicky znějícími slovy pacht, pachtovné a propachtovatel. Tím je výše zmíněný Egem, který vlastnicky patří do skupiny EP Industries. Jejími hlavními akcionáři jsou byznysmeni Daniel Křetínský a Peter Korbačka.

Skromné zmínky o pachtu projektantů se objevují ve výročních zprávách společnosti ČEPS. Redakci týdeníku Euro se podařilo získat celou smlouvu. Vyplývá z ní, že za pronájem 17 odborníků platí ČEPS rovných 100 milionů korun za rok – a mzdy samotných projektantů k tomu. Za každé porušení smlouvy, mezi něž patří třeba i přetahování těchto projektantů do řad vlastních zaměstnanců, hrozí pokuty v řádu milionů korun.

Více čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 27. srpna. V elektronické verzi ke stažení v App store a na www.alza.cz/euro.