Jen pro vyvolené: na stabilizaci sítě vydělají majitelé uhelných elektráren

V Německu, Británii či Kalifornii je to dynamicky rostoucí byznys. Desítky soukromých investorů staví bateriová úložiště energie, do kterých ukládají elektřinu v době přebytku výroby a dodávají ji do sítě v době, kdy je poptávka a s ní i cena proudu vyšší. Současně se ukázalo, že bateriové systémy jsou ideální pro stabilizaci frekvence v rozvodné síti. Pokud si někdo myslel, že stejný byznysplán zopakuje v Česku, tak právě narazil na realitu.

Státem vlastněný podnik ČEPS sice v nových pravidlech provozování přenosové soustavy umožnil využití baterií k dodávce podpůrných služeb, ale jen někomu. Tuto možnost dostanou jen majitelé baterií funkčně propojených s provozováním turbogenerátorů o elektrickém výkonu nejméně deset megawattů. Tedy hlavně vlastníci uhelných elektráren a tepláren. Baterie tudíž nebude možné využít třeba ke stabilizaci výkonu větrných elektráren, ani se nebude vyplácet stavět je samostatně.

Proti navrženým pravidlům podalo námitku oborové sdružení Aku-bat CZ, které mimo jiné zastupuje i první dva investory do záložních bateriových systémů – energetické skupiny E.ON a Solar Global. Jenže Energetický regulační úřad potvrdil platnost návrhu společnosti ČEPS v původním znění.

Elektřina do plynu, na ztráty nehledě. Energetické firmy začínají experimentovat

„Navrhované změny nejsou v rozporu s právními předpisy ani nedochází k založení značné nerovnováhy v právech a povinnostech účastníků trhu,“ uvedl regulátor na svém webu.

Zdroj webu Euro.cz, který si nepřál být jmenován, za výsledným rozhodnutím vidí lobbování velkých energetických skupin ČEZ a EPH. Právě ty dlouhodobě nejvíc vydělávají na poskytování podpůrných a systémových služeb pro přenosovou soustavu ČEPS.

Ministerstvo průmyslu a obchodu po odvolání náměstkyně Lenky Kovačovské, která byla moderním technologiím nakloněna, opět dává přednost tradičnímu pojetí energetiky založenému na uhlí a jádru.

O úložištích energie dále čtěte: