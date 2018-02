EU povolila dotování záložních zdrojů na uhlí a plyn. Přinese bezpečnost, nebo konec liberalizace?

Proč by to měl být konec volného trhu? Mimo jiné proto, že rozhodnutí se týká tří nejlidnatějších zemí eurozóny – Německa, Francie a Itálie. Spolu s nimi získají stejnou možnost i Poláci, Řekové a Belgičané.

„Kapacitní mechanismy mohou zajistit bezpečnost dodávek elektřiny, ale současně nesmí narušit konkurenční prostředí na energetickém trhu. Jsem ráda, že jsme díky úzké spolupráci s národními úřady dokázali prosadit efektivní kapacitní mechanismy v šesti zemích,“ uvedla k dlouho očekávanému rozhodnutí komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.

Schválené modely se přitom v různých zemích liší. Německo a Belgie získaly právo vytvářet strategické rezervy ze starších elektráren, které budou zapínat do provozu jen v kritických situacích. Tedy například během chladných zimních dní nebo po nečekaném odstavení jaderných bloků. Právě Belgie má po odstavení všech uhelných elektráren z provozu potíže s pokrytím domácí spotřeby. Její pozice se dále zhorší po odstavení dvou jaderných elektráren, které je plánováno na rok 2025.

Itálie a Polsko si vymohly širší využití kapacitních mechanismů. Majitelé elektráren zde mají dostávat odměnu za to, že budou v případě potřeby připraveni své zdroje nastartovat nebo zvýšit jejich výkon. Obě země čelí v energetice nemalým potížím. Itálie je závislá na dovozu elektřiny, Poláci chtějí zajistit návratnost investic do aktuálně budovaných uhelných a plynových bloků. Podobný režim podpory si již dříve vyjednaly Velká Británie a Irsko.

Poněkud jiný je případ Francie a Řecka. Evropská komise jim umožnila zavést dotované programy zaměřené na spotřebu energie. Velcí odběratelé elektřiny budou dostávat finanční odměnu za to, že sníží spotřebu v době, kdy vznikne problém s uspokojením poptávky po elektřině. Ve Francii je rozšířené vytápění domů na elektřinu a při mrazivém počasí spotřeba prudce roste. To se ukázalo i během této zimy, kdy země dokonce musela několik týdnů dovážet proud z Británie.

Zmíněné rozhodnutí bude mít dopad i na nás. „Česká republika je v EU poslední mohykán prosazující liberální trh s elektřinou. Tato pozice je s ohledem na dnešní rozhodnutí Komise neudržitelná. Čeští výrobci elektřiny budou napříště čelit nejen dotované produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů, ale také produkci dotovaných klasicích elektráren v okolních zemích,“ varuje manažer Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek a odhaduje, že za pár let budeme nuceni zavést kapacitní mechanismus i u nás.

Ministři členských zemí EU se v prosinci dohodli na kompromisu, který vrátil uhlí zpět do hry. Tedy aspoň v horizontu do roku 2030. Veřejnou podporu mohou v rámci kapacitních mechanismů dostávat jak elektrárny s emisemi do 550 gramů oxidu uhličitého na kilowatthodinu vyrobené elektřiny, tak zdroje s emisemi do 700 gramů na kilowatt instalovaného výkonu ročně. Uhelné kotle sice neplní první podmínku, tu druhou však při omezeném provozu splní.

