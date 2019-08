Krutá zpráva pro vodík: auta s palivovými články spotřebují 2,4krát více energie než elektromobily

Jihokorejská automobilka Hyundai oznámila, že bude do Švýcarska dodávat kamiony na palivové články. Mají být poháněny čistým vodíkem z první švýcarské komerční vodíkové továrny v Gösgenu, jež bude využívat vodní energii. Kamiony mají rozvážet zboží po celé Evropě. Do roku 2025 se má jednat o dodávku 1600 nákladních vozidel do země helvétského kříže. Dojezd má být 400 kilometrů. V budoucnu Hyundai plánuje vstup také na americký trh.