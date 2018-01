Nesvítíš, dostaneš peníze. V Kalifornii sbírají „negawatty“

Pokud se rozhodnete během večerní špičky vypnout na hodinu televizi nebo pračku, přenosová síť to jen stěží zaznamená. Pokud to ale udělá větší část domácností, už se to na spotřebě elektřiny projeví. Na tomto principu funguje firma OhmConnect ze San Franciska. Jelikož má stovky tisíc zákazníků, může ovlivnit potřebu využívat ve špičce záložní zdroje, které jsou neekologické.

OhmConnect funguje čtyři roky a registruje 290 tisíc zákazníků. Ti se zavázali, že vypnou na hodinu své spotřebiče v momentě, kdy od firmy dostanou zprávu. Touto reakcí sbírají body za „negawatty“, jednotky ušetřené elektrické energie. Ty pak přemění na dolary.

Nesvítíš, dostaneš zaplaceno

„Mnoho lidí nás využívá jako záminku k tomu, aby se odpojili od elektřiny a hráli stolní hru s rodinou,“ tvrdí jeden ze zakladatelů startupové firmy Curtis Tongue.

Hlavní motivací jsou ale vyplácené peníze. Odměna za snížení spotřeby elektřiny v době, kdy to je potřeba, se pohybuje okolo 50 dolarů (1055 korun) ročně pro menší byt v případě, že člověk si černou hodinku dopřeje v průměru jednou týdně. Rodinný dům může za rok získat 200 dolarů (4220 korun).

Server Fastcompany upozornil na to, že poskytovatelé elektřiny již dlouho žádají odběratele, aby jim pomohli vyrovnávat nabídku s poptávkou ve svých sítích. Jedná se ale hlavně o apel k velkoodběratelům, průmyslovým firmám.

Energetické firmy byly skeptické k tomu, že by mohly fungovat podobně jako domácnosti, vysvětlil Tongue. Nakonec se ale kalifornské firmy Pacific Gas and Electric, Southern California Edison nebo San Diego Gas & Electric přidaly a staly se zákazníky OhmConnect.

Firma monitoruje trh s energií ve špičce, a když zjistí, že síť potřebuje snížit poptávku, pošle textové zprávy svým drobným zákazníkům. V nich specifikuje úsporná opatření, například nepoužívání pračky po dobu jedné hodiny. Zákazníci zároveň souhlasí s tím, že firma sleduje jejich odběr elektřiny v minulých dnech, aby z něj mohla vypočítat, kolik negawattů domácnost může v danou dobu ušetřit. Zvýhodňováni jsou takoví zákaznici, kteří se úsporných hodinek účastní pravidelně.

OhmConnect sonduje příležitost expandovat mimo Kalifornii. Například do Texasu, na východní pobřeží Spojených států nebo do kanadského Toronta.

Poradenská firma Grand View Research odhadla, že globální trh s omezením poptávky elektřiny bude mít do roku 2025 hodnotu 35,9 miliardy dolarů (757 miliard korun). Domácnosti se na tomto trhu budou podílet čtvrtinou.

Společenské povědomí bude důležitým faktorem pro rozvoj této technologie na energetickém trhu, míní Tongue. Zatím většina lidí nejen v Kalifornii vůbec netuší, že mohou dostávat peníze za to, že budou v daný čas vypínat elektrické spotřebiče.

