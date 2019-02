Aircraft Industries dodá dva letouny L 410 do Polska, budou tam hlídat hranice

Pohraničníci podle E15 nakoupí letadla stávající generace označované jako L 410 UVP-E20, přestože se již rozjíždí výroba modernizované verze českého letounu. Tendr vyhráli polský dealer letadel JB Investments a servisní společnost Aero Club, letadla mají dodat nejpozději v říjnu 2020. Smlouva s dodavateli byla podepsána na konci ledna, oznámilo polské Ústředí pohraniční stráže.

Součástí dodávky jsou i radary pro sledování cílu na zemi, na vodě i ve vzduchu, systém umožňující identifikaci pohybujících se objektů, satelitní komunikační systém, zařízení pro vyhledávání ztroskotaných lodí. Kvůli předpokládaným hlídkovým letům nad Baltem budou letadla vybavena i nadstandardními záchrannými prostředky pro případ nouzového přistání na moři. Pohraniční stráž nasadí letouny i na misích pro agenturu Frontex při ochraně vnější hranice EU.

Společnost Aircraft Industries na začátku letošního roku informovala o dodávce dvou letounů L 410 do Kazachstánu. Firma dosáhla v roce 2017 tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží ve výši 1,9 miliardy korun, zhruba o 372 milionů korun více než v roce 2016. Vliv na pozitivní hospodaření firmy za předloňský rok měla především dodávka 11 letadel do Ruska a jednoho do Indonésie. V roce 2016 firma na ruský trh, který je pro ni stěžejní, vyvezla devět letadel, v roce 2015 ani jedno. Zisk společnosti za předloňský rok činil téměř 244 milionů korun, meziročně o 197 milionů korun více. Loňské výsledky hospodaření firma zatím oficiálně nezveřejnila.

