150 milionů od ČEZ, Mol a Eximbank. Český startup se zvukem přilákal nové investory

Neuron soundware celkově od investorů na další rozvoj získal částku 5,75 milionu eur. Podílel se na ní investiční fond skupiny ČEZ Inven Capital či venture kapitálová společnost Lead Ventures sídlící v Budapešti. Ta do projektu investuje prostřednictvím fondu zaštítěného skupinou MOL a Eximbank.

Základní pravidlo úspěšného startupu zní, že buď musí umět peníze vydělat, nebo je ušetřit. Neuron Soundware splňuje to druhé. Díky zvukům, které umí rozpoznat a zanalyzovat citlivá počítačová technika, dokáže technologie odhalit chyby ve strojích ještě před tím, než vzniknou, a tím ušetří peníze za opravy i za výpadky strojů z výroby.

„Neuron je jednou z mála firem v oblasti akustické emise, která se prosazuje v konkurenci špičkových firem z Izraele a USA. Za svou krátkou existenci si vybudovala unikátní databázi zvuků, kterou používá pro trénování svých neuronových sítí,“ komentuje nejnovější investici Petr Míkovec, výkonný ředitel Inven Capital.

Pozor na startupy, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Technologie Neuron Soundware začala vznikat v roce 2016 v rámci pražského akcelerátoru StartupYard, který také týmu poskytl prvotní investici. Ještě v témže roce pak projekt zvítězil v soutěži Vodafone Nápad roku, čímž získal další peníze a důležité kontakty. O rok později do startupu vložili 16 milionů korun investoři vedení fondem J&T Ventures.

Neuron umí odhalovat závady nejen u konkrétních zařízení, jako jsou čerpadla či motory, ale také u celých výrobních linek nebo například větrných elektráren. Mezi zákazníky české firmy již několik let patří společnost Siemens, která řešení testuje pro monitoring výhybek. V rámci automobilového průmyslu ho implementují kromě Škoda Auto i BMW či Daimler, v energetice MVV Energie, E.ON a Innogy, ve výrobě elektroniky LG, v letectví zase Airbus. Uplatnění má technologie jak ve výrobě, tak například při kontrole kvality. Společným jmenovatelem řešení postaveného na hlubokých neuronových sítích je fakt, že se neustále učí a zdokonaluje v detekci anomálií a konkrétních poruch.

Neuron Soundware expanduje mezinárodně a za tímto účelem rozšiřuje tým v Praze; do budoucna počítá i s budováním prodejní a servisní jednotky v Německu, která by lépe obsloužila velké německé klienty jako například Airbus, BMW nebo Siemens. Kromě přímého obchodu se Neuron Soundware soustředí i na rozvoj partnerské sítě v Evropě, ale postupně i na Blízkém Východě a v Asii. Vzhledem k očekávanému brexitu dochází i ke změně v právní entitě – nově založená evropská společnost NeuronSW SE, se sídlem v Praze, postupně převezme všechny aktivity a závazky a poté fúzuje s původní hlavní entitou NeuronSW LTD, která sídlí v Londýně.

