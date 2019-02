Učíme se škrtat

O peníze přijdou všechna ministerstva, nejvíce místní rozvoj, životní prostředí a doprava. Poprvé si tak ministři budou moci opravit heslo, se kterým s hnutím ANO do vlády šly: Ano, lépe už bylo.

Hnutí ANO vstoupilo do politiky v historicky nejlepší okamžik. Ještě na konci roku 2013 nebyla ekonomika v dobrém tempu a od té doby se jí daří jako málokdy předtím. Mohl tak přijít čas na sociální dárky, jako je laciné jízdné nebo zvyšování platů ve státní sféře, mluvilo se o levnější dani pro pivo, řezané květiny nebo obědech pro školáky zdarma. Teď se ministři učí novou disciplínu – říkat, proč se už nebude tolik rozdávat.

Pokud se nyní někdo ministrů na škrty ptá, odpovědi dávají jen velmi obecné a neochotně říkají, že budou hledat „provozní úspory“. Dobře ale musejí vědět, že 25 miliard na provozu svých úřadů neušetří, ani kdyby přestali topit a začali chodit do práce v teplých ponožkách.

Bude se muset sahat i k jiným řešením. Právě teď proto sedí jejich ekonomičtí experti nad tabulkami a přemýšlejí, co napsat do plánu úspor, který po kabinetu chce ministryně financí Alena Schillerová. Onen plán má být hotový do měsíce.

Ministři samozřejmě nechtějí sahat do investic, ale i tahle varianta přijde na řadu. Stejně jako zvyšování daní. Ministryně Schillerová mluví otevřeně o tom, že si lidé připlatí na alkoholu a cigaretách a zdanit se má více i hazard. Ministryně práce Jana Maláčová se zase obává, aby škrty neměly dopad na rodiny s dětmi, seniory nebo zdravotně postižené.

Skutečnost je taková, že hnutí ANO začala dohánět jeho vlastní politika, kterou prosazuje už několik let. Připomeňme výdaj šesti miliard ročně, které dá státní rozpočet za zlevněné jízdné důchodcům a studentům, výdaje na zvyšování důchodů (Andrej Babiš chce docílit průměrného starobního důchodu 15 tisíc korun) nebo tři miliardy za zrušení karenční doby.

V tomto roce podle odhadu růstu ekonomiky, který má k dispozici ministerstvo financí, nemá přijít žádná velká krize. Počítá se jen s oslabením tempa růstu, byť se číslo už několikrát upravovalo směrem dolů. Pro vládu by to mělo být varovným signálem, který zastaví její další bohorovné plány. Ovšem důvěra v zásadní obrat nemůže být velká. Daleko spíše jsou chystané škrty jen zprávou vlády o tom, že se dokáže podívat z okna.

