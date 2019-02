Doženu to kaštanama, váš Dan Ťok

Vážený pane premiére. Během uplynulého roku jsem se fakt snažil. Třeba mýto už nebude provozovat Kapsch a dostali ho lidi od Kellnera. To myslím muselo potěšit úplně všude, teda alespoň v letadle do Číny mě pak všichni plácali po zádech, tak dobrý, ne? Určitě jsem na tom líp než Petříček, ten příště bude muset letět přivázaný na křídle, protože v mezičase jsme ho prej my z letadla přestali mít rádi. Tím chci říct, byl jsem loni v Číně, mrk, mrk.

Taky dost makám na dálnicích, vloni jsem stříhal pásky, protože jsme otevřeli 3,8 kilometru nově postavených. Nikdy jsem Vám při tom nezapomněl poděkovat. Někde jsem četl, že jsme slíbili 170 kilometrů do roku 2021, ale když s tím letopočtem trochu pohneme a udržíme mě v úřadu, já to nakonec postavím. Taky jsme se pustili do železnic. Za 40 let tu povedou rychlodráhy, což teď určitě každý ocení, a jsem si jistý, že nám to přihrává body. Měli bychom to poslat na PR a taky Markovi.

Taky to žehlím na Hradě, pracujeme na té studii kanálu Dunaj – Odra – Labe a děláme na tom tak pomalu, jak jen se vleče prezident funkčním obdobím. Stavět se to samozřejmě nebude, nebojte. Taky důchodci už jezdí vlakem a autobusem skoro zadarmo, což sice stojí šest miliard ročně, ale prezidentovi by se to taky jednou mohlo hodit, až klukům z jeho ochranky dojde definitivně trpělivost. Moje úspěšnost by se dala změřit ještě tím, že docela poslouchám, když je potřeba zastavit nějakou lumpárnu od Faltýnka, ale je to dřina, věřte mi.

V posledních pár týdnech mě ale trochu pozlobil sníh na D1. Za to se omlouvám, fakt jsem to tenkrát v prosinci nečekal a do poslední chvíle fandil u dálniční kamery těm Kazachům, ať to stihnou dostavit. Ale svedl jsem pak kolony na dálnici na někoho jiného, jak jsme se to učili v kurzu. Ukázal jsem na řidiče kamionů a docela se to chytlo. Jestli Vás ona situace pořád, pane premiére, tak trápí, doženu to sběrem papíru nebo kaštanama, to ve škole vždycky zabíralo.

Teď ty plány do budoucna: Otevírat dálnice, plánovat železnice anebo o tom alespoň hodně mluvit. Tak jste nám to vysvětloval, ne? Chtěli bychom také opravovat D1. Sice měla být už hotová, ale než ji dokončíme, může se začít opravovat zase z druhé strany. Alespoň bude na čem čerpat eurodotace.

Závěrem svého hodnocení bych Vás chtěl požádat o maličkost. Kdysi ještě v korporátu jsem rád hrával takový ten golfový simulátor, co se vejde do kanceláře. Dost mi chybí a na Kaskádě se mi už smějí, že se ani netrefím pořádně do míčku. Nešel by jeden pořídit? Případně bych pro to našel sponzora. Váš Dan Ťok.

