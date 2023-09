V Česku se chystá výstavba téměř sedmi milionů metrů čtverečních průmyslových ploch

Zdejší trh s průmyslovými a skladovými prostory trápí prostý, leč dlouhodobý problém. Poptávka nepřetržitě převyšuje nabídku, v důsledku čehož cena nájmů těchto areálů roste stále výš a výš. Během prvního letošního čtvrtletí museli zájemci za každý volný metr čtvereční nacházející se v Praze platit od sedmi do osmi a půl eura. Ještě o devět měsíců dříve přitom podle realitně-konzultační firmy 108 AGENCY začínaly ceny na eurech šesti. Ve Středočeském a Jihomoravském kraji byly sice nájmy o něco levnější, ovšem ani zde se potenciální nájemníci nedostali pod hranici 5,6 eur.





Nyní by se každopádně podle té samé společnosti mohlo začít blýskat na lepší časy – byť asi ne v kontextu ceny jako spíše z pohledu celkové nabídky. Její objem by se v průběhu příštích let měl navýšit o 6,8 milionů čtverečních metrů.





Nejvíce nových průmyslových a skladových ploch má přibýt v kraji Karlovarském, Libereckém, Jihočeském a Ústeckém. Platí přitom, že inkriminované projekty se aktuálně nacházejí v různých fázích realizace a více než polovina z nich – konkrétně 54 procent – náleží trojici developerů: CTP, Panattoni a Prologisu.

Jen za letošek má být dokončeno na jeden milion metrů čtverečních takovýchto ploch, díky čemuž se jejich tuzemská nabídka vyšplhá na úroveň více než 12 milionů metrů. A protože výstavba na zelených loukách čelí v poslední době ze strany úřadů značné regulaci, musí developeři počítat s ním, že nové prostory budou ve větší míře vznikat na takzvaných brownfieldech. A těch je ve zmíněných oblastech víc než dost.

„Již nefunkční areály mohou vstupem developera opět posloužit průmyslové výrobě nebo zpracování surovin. Plzeňskému a dalším krajům se případně otevře nebývalá příležitost s potenciální realizací takzvané gigafactory v Líních. Ústecký kraj pak může pak i vytvořit zázemí pro další dodavatele a zpracovatele napojené na zvažovaný start těžby lithia na Cínovci a jeho následné zpracování v elektromobilovém průmyslu,“ podotkl Matěj Indra, vedoucí oddělení pronájmu průmyslových a logistických nemovitostí ve 108 AGENCY, podle které bude v poptávce nadále mírně převažovat výroba nad logistikou.