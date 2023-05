Volných skladů je v Česku stále málo, tvrdí analýza 108 Agency. Místo logistických firem je teď poptávají spíše výrobní podniky

Ačkoliv má Česko za sebou rekordní vlnu výstavby nových skladových a průmyslových prostor, obecně vzato je v tuzemsku takovýchto areálů stále málo. Tedy v porovnání s tím, jak vysoký je o ně zájem. Během prvního letošního čtvrtletí zde bylo vytvořeno dodatečných 231 966 metrů čtverečních užitné plochy, poptávka však byla ještě o dalších bezmála 42 tisíc čtverečních metrů větší. Hrubá poptávka včetně takzvaných prolongací se poté, jak vyplývá z nejnovější kvartální analýzy realitně-konzultační společnosti 108 Agency, přiblížila dokonce úrovni 350 tisíc metrů.

Jinými slovy, jeden z nejpalčivějších problémů českého průmyslu a služeb zůstává navzdory snaze developerů nadále nevyřešen – podíl neobsazených skladových prostor se v současné době pohybuje na hranici 1,53 procenta. Na druhou stranu je potřeba dodat, že se nejspíš začíná blýskat na lepší časy, neboť ještě loni v létě byl o třetinu nižší. A pakliže by se zohlednily i případné podnájmy v nejžádanějších lokalitách, narostl by dokonce na úroveň mezi dvěma až třemi procenty.

„Vývoj je zjevný také u skladby poptávky. Logistické 3PL hráče, kteří dominovali v celé druhé polovině loňského roku, vystřídaly výrobní společnosti. Převládá automotive, komponenty a produkty z oblasti obnovitelných zdrojů energie nebo hi-tech výroba,“ konstatuje Jakub Holec, šéf zmíněné společnosti Jakub Holec.

Do konce roku 12 milionů metrů čtverečních

V tuto chvíli se ve fázi výstavby nachází více než 1,12 milionu metrů čtverečních skladové plochy, přičemž na 350 tisíc nových metrů budou mít firmy k dispozici již během tohoto kvartálu. Pokud jde o celkovou nabídku těchto prostor, ta v prvních třech letošních měsících dosáhla úrovně přes 11,1 milionu čtverečních metrů a dle odborníků ze 108 Agency by se do konce kalendářního roku mohla vyhoupnout i přes hranici 12 milionů.

„I když pozorujeme dílčí změny a korekce, industriální segment realitního trhu má po období prudké akcelerace značnou setrvačnost. Navíc na kolísání poptávky developeři velmi flexibilně reagují tempem výstavby nebo přípravy nových projektů. To je velmi významný korektiv zabraňující větším výkyvům,“ shrnuje aktuální vývoj Matěj Indra, jenž v rámci jmenované konzultační společnosti vede oddělení pronájmu průmyslových a logistických nemovitostí.

Být velmi dobrý už nestačí. Teď je potřeba excelovat

Ačkoliv nabídka volných skladových prostor se oproti polovině loňského roku mírně zvýšila, k žádnému poklesu cen jejich nájmů nedošlo, ba naopak. Jeden metr čtvereční se v Praze během uplynulého kvartálu pronajímal v rozmezí sedmi až osmi a půl eura. O tři čtvrtě roku dřív přitom ceny začínaly na šesti eurech. Ve Středočeském kraji se v prvních třech letošních měsících dal jeden čtvereční metr pronajmout za 5,6 až 7,8 eura, zatímco v kraji Jihomoravském to bylo v průměru od 5,7 eura do sedmi. Na opačném konci žebříčku se umístil kraj Moravskoslezský. Zde byl jeden čtvereční metr skladové plochy k pronajmutí od pěti do pěti a půl eura.

Nejdražší je pronájem skladových ploch v okolí Prahy. Autor: 108 Agency

Kvůli zvyšujícím se nákladům na pronájem skladových prostor – a nejen těm – upřednostňují nájemci takové nemovitosti, které jsou co do náročnosti provozu a spotřeby energie co možná nejúspornější. Zajímají se proto, jakým daný sklad, respektive průmyslová hala disponuje certifikátem udržitelnosti a jestli tento certifikát splňuje standard BREEAM, potažmo jaký konkrétní stupeň. Platí přitom, že dříve preferovaná úroveň ,Very Good‘ v dnešní době již kolikrát nestačí, vyžadují spíše prestižnější ,Excellent‘.

„Ukazuje se, že certifikace je pro průmyslové nemovitosti nutný předpoklad v boji o nájemce. Ve zbytku roku se snad v návaznosti na novou legislativu setkáme i s vlastními fotovoltaickými elektrárnami na střechách nebo v okolí industriálních budov,“ podotýká Michal Bílý, vedoucí oddělení průzkumu trhu ve 108 Agency, z jejíž analýzy mimochodem také plyne, že se nájemci „chovají velice obezřetně a relokace či expanze odkládají na příznivější či stabilnější období“.