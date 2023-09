Škoda Auto začala oficiálně prodávat své vozy ve Vietnamu, expandovat chce na další asijské trhy

Společnost Škoda Auto začíná prodávat oficiálně své vozy ve Vietnamu. V Hanoji otevřela své první dealerství v zemi. Firma doufá, že bude prodávat v zemi po roce 2030 více než 40 tisíc aut ročně. Pomoci ji má v tom postupně budovaná síť dealerských poboček. Letos má prodejen vzniknout celkem šest, o dva roky později jich má být už dvacet. Během pěti let hodlá firma vybudovat až 30 autocenter.





V Hanoji bude zatím nabízet SUV vozy Karoq a Kodiaq, které sem přiveze z východočeských Kvasin. V další fázi chce Škodovka do Vietnamu začít vozit své modely Octavia, Superb i Enyaq. Firma se ale už také dohodla s místní společností TC Group na výrobě některých škodovek přímo ve Vietnamu. Začít by se s tím mělo v druhé polovině příštího roku. V nové hale v provincii Quang Ninh by měl vznikat model Kushaq složený ze sad vyrobených v závodě v indické městě Pune.





Automobilka zvažuje, že po Vietnamu vstoupí i na další asijské trhy – třeba do Thajska, Malajsie nebo Indonésie. „Vietnam je brána do jihovýchodní Asie. Naposledy jsme na tak velký trh vstupovali v roce 2006, kdy jsme otevírali zastoupení v Indii,“ uvedl podle ČTK člen představenstva Škody Martin Jahn.