Umíme to lépe. Omyl, my to umíme lépe. Vody českého e-commerce rozvířila kauza velkých hráčů ohledně reklamací konkurenčního zboží

Tuzemská e-commerce scéna prožívá velmi bouřlivý týden. Za vše může neobvyklá kampaň internetového prodejce Alza, která cílí na zákazníky konkurenčních e-shopů Mall CZ a CZC.cz, jimž nabízí případnou reklamaci závadných produktů.





„Služba se vztahuje na zboží zakoupené do 30. 9. 2023. Jediné, co je potřeba, je zboží spolu s fakturou zaregistrovat v aplikaci Alzy, a to nejpozději do 31. 12. 2023,“ popisuje inkriminovaná společnost podmínky akce, jež se týká jak fyzických osob, tak osob právnických.





Sesterský web Lupa.cz uvádí, že zákazníci mohou takto reklamovat jen vybrané zboží, které při registraci najdou ve vyhledávači aplikace. Údajně má jít o asi 150 tisíc položek. Výrobky přitom musejí být nové, což jinými slovy znamená, že se akce nevztahuje na rozbalené nebo bazarové zboží.

Novou marketingovou kampaň spustila Alza v pondělí, přičemž již ve středu na ni zareagovali i ostatní hráči na trhu. A zatímco pro zákazníky může taková nabídka znít lákavě, z řad konkurence – konkrétně od společnosti Mironet – si vysloužila především ostrou kritiku.

„Aktuální kampaň Alzy je vzorovým zneužitím pojmu a hodnoty, kterou na trhu roky budoval Mironet. Společnost Mironet opakovaně řešila reklamace po zkrachovalých konkurentech, například po zkrachovalých společnostech ProCA, Monima, Agen, a dalších. Službu, jakou nabízí Alza, nabídl v minulosti Mironet, ale jako službu plnohodnotnou, a zároveň ji vždy nabídl až poté, co taková společnost skutečně zkrachovala. Jednalo se o nabídku skutečné pomoci,“ argumentuje vedení zmíněné firmy, které jednání Alzy dále označilo jen za „nekorektní získávání osobních dat od vystrašených zákazníků, aby je následně zahltila obchodními nabídkami“.

V reakci na nastalou situaci Mironet informoval, že i on spouští vlastní kampaň s názvem Umíme to lépe, v rámci níž začnou jeho lidé pro změnu vyřizovat reklamace zboží zakoupeného na e-shopu Alzy: „Zákazník, který nakupoval u Alzy od 30. 9. 2021 do 31. 12. 2023 se bude moci u Mironetu zaregistrovat od 1. 10. 2023 až do 1. 2. 2024. Následně je (zboží) bude moci reklamovat kdykoliv v průběhu trvání zákonných práv z vadného plnění (obvykle 24 měsíců od převzetí zboží).“