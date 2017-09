U Bradáčové už rozhodli. Šlachta ale stále neví, zda bude stíhán kvůli černým jízdám

Generální inspekce bezpečnostních sborů už skoro rok vyšetřuje Šlachtovy údajné černé jízdy z loňského června. Rozhněvaný Šlachta v té době odešel od policie na protest proti reorganizaci, respektive sloučení jeho útvaru s protikorupční policií.

Po oznámení rezignace čerpal odcházející velitel ÚOOZ dovolenou. Během ní ale stále používal služební Škodu Superb, která mu byla přidělena coby šéfovi útvaru. Podle policejního prezidia tak ale Šlachta privátními jízdami vědomě způsobil policii škodu a dopustil se přečinu porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru.

Generální inspekce neoprávněnost Šlachtových jízd sice potvrdila, ale žalobce z pražského Městského státního zastupitelství případ uložil k ledu s tím, že by postih v této věci byl neadekvátní. Vedení policie proti rozhodnutí žalobce podalo na jaře stížnost. V té sice uznalo, že trestní odpovědnost i její důsledky lze uplatňovat u pachatelů pouze v případech společensky škodlivých, zároveň ale vedení policie odmítlo, že by se to právě Šlachtova případu netýkalo.

„Za předpokladu, že neoprávněné použití služebního dopravního prostředku bylo prokázáno, jedná se o zneužití majetku ve vlastnictví České republiky osobou ve vysoké řídicí funkci policie a byla způsobena škoda, což jsou okolnosti, které společenskou škodlivost významně zvyšují,“ napsalo prezídium ve stížnosti.

O ní pak mělo rozhodnout Vrchní státní zastupitelství v Praze, které vede Lenka Bradáčová, a podle informací týdeníku Euro už tak učinilo. Jenže zatím se s jeho verdiktem ještě nevyrovnala nižší instance – pražské Městské státní zastupitelství, které vydá finální pokyn k tomu, jak s případem Šlachtova ježdění služebním vozem po podání výpovědi naložit.

„Prověřování nebylo dosud ukončeno,“ sdělila týdeníku Euro mluvčí pražského Městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová. Novináři mohou podle jejího odhadu získat informace o tom, zda bude Šlachta stíhán nebo ne, zhruba do měsíce.

Černé jízdy, zfalšovaná spotřeba

Šlachta po celou dobu vyšetřování tvrdí, že svůj služební vůz nikdy nezneužíval. „Žádnou černou jízdu jsem neměl. Když už jsem jel o dovolené, tak to bylo na útvarový sraz a poslední poradu útvaru,“ nechal se slyšet před časem v deníku Právo. O tom, jak se v policii služebními auty jezdí za milenkami, kamarády či se stěhují přátelé, se ovšem v ozbrojeném sboru vyprávějí legendy léta.

Pokud by policejní prezídium se svou stížností uspělo a Šlachta byl opravdu obviněn a souzen, mohl by mu hrozit až tříletý trest nebo zákaz činnosti. Podle informací týdeníku Euro z policejního zákulisí si Šlachta naopak přeje, aby stíhán byl, a vystavil se tak do podobné pozice mučedníka jako jeho nedávný šéf z ministerstva financí Andrej Babiš.

Vyšetřování neoprávněných služebních jízd či falšovaných účtů za pohonné hmoty je v bezpečnostních složkách koloritem a poměrně hodně oblíbeným způsobem, jak se vypořádat s protivníky uvnitř služby či útvaru. Podobné praktiky zakusil i někdejší šéf ÚOOZ Jan Kubice, když se jeho detektivové pokusili vyšetřit vraždu kontroverzního podnikatele Františka Mrázka. O pár let později se objevila podobná kauza v Bezpečnostní informační službě, v tomto případě se mělo jednat o falšování účtů za pohonné hmoty. Soudy později všechny obžalované ex-příslušníky BIS osvobodily.

