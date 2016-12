Syrská armáda zabila v Aleppu dle OSN 82 civilistů

Francouzský zástupce při RB OSN François Delattre označil situaci v Halabu za „nejhorší humanitární katastrofu 21. století“. „Musíme udělat vše pro to, abychom ukončili to krveprolévání, bezpečně lidi evakuovali a pomohli těm, kdo to potřebují,“ řekl Delattre.

Dětský fond OSN (UNICEF) citoval nejmenovaného lékaře z východního Halabu, jenž uvedl, že v jedné z těžce bombardovaných budov v této části města zůstalo dnes uvězněno mnoho osamělých dětí, možná až 100.

Očekává se, že syrská vláda v nejbližší době oznámí dobytí Halabu. V pondělí její jednotky výrazně postoupily, ovládly zbývající klíčové čtvrti a povstalci měli pod kontrolou už jen jedno malé území.

Sociální sítě plní trýznivé vzkazy obyvatel východního Halabu na rozloučenou. „Myslím, že se loučím…. Je skoro po všem a za několik hodin nás zabijí,“ uvedl na twitteru Ramí Zian, který na svém profilu píše, že je novinářem a pracoval jako fotograf na volné noze pro agenturu Reuters. O pár hodin později dodal, že neví, jakou smrtí zemře. „Když nás ale všichni opustili, je smrt jistá,“ napsal. Sedmiletá Bana, která na svém twitterovém účtu popisuje život ve východním Halabu, dnes napsala, že nyní se rozhoduje o jejím životě nebo smrti.

Rusko, které je hlavním spojencem syrského prezidenta Bašára Asada a podporuje jej v bojích, dnes ale výzvy k příměří znovu odmítlo. „Výzvy k okamžitému ukončení násilností slyšíme. Ruská strana tak chce učinit, až budou zřízeny (evakuační) koridory,“ řekl podle agentury Reuters ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který se v Bělehradě účastní schůzky jedné regionální organizace.

Na otázku ohledně paralelních jednání s Tureckem a Spojenými státy Lavrov dodal, že Moskva je „ochotna spolupracovat s kýmkoli, kdo situaci (v Halabu) ovlivňuje“.

Mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov odmítl kritiku vojenských operací v Halabu. Podle něj povstalci využili sto tisíc obyvatel východní části jako lidské štíty, o čemž svědčí výpovědi prchajících. Hmotné škody v civilisty obývaných oblastech, jak se objevují na televizních záběrech, podle mluvčího způsobily povstalecké útoky.

Bezpečný odchod civilistů žádá i Turecko, které podle svého ministra zahraničí Mevlüta Çavuşoglua zintenzivní kontakty s Ruskem s cílem vyhlásit v Halabu příměří. Na tiskové konferenci se svým českým protějškem Lubomírem Zaorálkem hovořil Çavuşoglu v souvislosti s Halabem o humanitární tragédii.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Marc Ayrault dnes uvedl, že OSN by měla využít všechny své páky k tomu, aby zjistila, co se v Halabu děje. Šéf francouzské diplomacie také varoval Moskvu, že by se v Halabu mohla stát spolupachatelem aktů „pomsty a teroru“. Britský konzervativní poslanec Andrew Mitchell srovnal události v Halabu s vražděním civilistů ve Srebrenici, kde bylo v roce 1995 povražděno na osm tisíc lidí, hlavně mužů a chlapců.

