Začalo osvobozování bašty Islámského státu Rakka

Arabsko-kurdské síly v Sýrii dnes za podpory mezinárodní koalice v čele s USA zahájily operaci k dobytí města Rakka, které je jednou z hlavních bašt organizace Islámský stát (IS). Sdělilo to vedení Demokratických sil Sýrie (SDF) a potvrdili agenturám američtí představitelé. Současně pokračuje ofenzíva iráckých vládních sil proti baště IS v Iráku, Mosulu, kde jejich postup zpomalilo i to, že se džihádisté schovávají za místní civilisty.