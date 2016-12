Syrská armáda ovládla Aleppo. Rebelové se stáhli, ale nevzdají se

Výrazný postup v Halabu ohlásila syrská armáda dnes ráno. Moskva, která podporuje Asadův režim, vzápětí uvedla, že vláda kontroluje již 95 procent města.

„Povstalci se zcela zhroutili, bitva o Halab se blíží ke konci,“ uvedl Rahmán, jehož organizace sleduje dění v Sýrii z Británie prostřednictvím sítě informátorů. Rebelové se podle něj stáhli zejména z klíčové čtvrti Bustán al-Kasr, která leží jihozápadně od Starého Města a která patří k nejvíce opevněným.

Generálporučík syrské armády Zaíd Sálih už předtím podle agentury Reuters novinářům v Halabu řekl, že boje ve východní části města brzy skončí. „Rebelové nemají mnoho času. Mohou se buď vzdát, nebo zemřít,“ dodal. Čtvrti ovládané povstalci v noci na dnešek čelily intenzivním náletům vládních letadel. Dobytí Halabu by bylo pro Asada po téměř šesti letech bojů velkým vítězstvím.

Zástupce protiasadovské opozice Hidžáb dnes odmítl, že by i po pádu Halabu hodlala opozice slevit ze svých požadavků. „Pokud si Asad a jeho spojenci myslí, že vojenský postup v některých oblastech bude znamenat, že budeme dělat ústupky, pak říkám, že se to nestane. Nebudeme dělat žádné ústupky,“ řekl podle agentury Reuters Hidžáb novinářům poté, co se sešel s francouzským prezidentem Françoisem Hollandem.

Hidžáb dodal, že opozice stále požaduje opravdový politický proces na základě rezolucí Rady bezpečnosti OSN, které předpokládají v Sýrii přechod k demokracii.

Hidžáb je hlavním koordinátorem opoziční vyjednávací komise (HNC), opoziční skupiny, která se účastnila mírových rozhovorů pod záštitou OSN v Ženevě. Jednání ale skončila bez výsledku.

Hidžáb se také vyjádřil k obnoveným bojům o Palmýru. O vojácích syrského režimu řekl, že se zachovali jako prchající krysy, když se ocitli tváří v tvář bojovníkům Islámského státu (IS).

Ruské ministerstvo obrany podle ruské tiskové agentury RIA útok IS označilo za následek toho, že byly útoky proti Halabu v nedávné době na několik týdnů přerušeny, což prý islamistům umožnilo přeskupit síly. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle téže agentury zase tvrdil, že přeskupení sil IS vyvolala jednak ofenzíva USA a iráckých sil proti Mosulu, jednak zmírnění náletů na Rakku, syrskou baštu IS.

