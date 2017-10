Stát chce příští rok vybrat na daních o 35 miliard víc. Pomoci má i EET

Stát plánuje, že v příštím roce vybere na daních do státního rozpočtu 772,3 miliardy korun. Proti letošnímu schválenému rozpočtu je to o 57,3 miliardy korun navíc, proti letošnímu očekávanému skutečnému výnosu je to nárůst o 34,8 miliardy korun. Největší podíl má tvořit daň z přidané hodnoty, která má státnímu rozpočtu přinést téměř 281 miliard korun. Vyplývá to z údajů v návrhu státního rozpočtu na příští rok.