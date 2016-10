Starosty volila třetina lidí v Libereckém kraji, hetmanem bude Půta

Starostům dalo v Libereckém kraji svůj hlas 32,35 procenta voličů. V 45členném zastupitelstvu získali 18 mandátů, druhé ANO devět. Komunisté, ČSSD, ODS a Změna pro Liberecký kraj mají po čtyřech mandátech, v zastupitelstvu budou také dva zástupci Koalice SPD a SPO. Volby provázel malý zájem, k urnám přišlo v kraji 35,91 procenta voličů. Před čtyřmi lety jich bylo 38,55 procenta.

Přestože se nabízí vytvoření koalice starostů s druhým ANO, není Půta jen dvoučlenné koalici právě nakloněn. I když by v 45členném zastupitelstvu měla 27 hlasů. „I na základě zkušeností z minulého volebního období chceme vytvořit širokou koalici, která nebude vydíratelná jedním, dvěma nebo třemi hlasy, rádi bychom, aby nebyla jen dvoučlenná,“ řekl. V minulém volebním období vytvořili totiž starostové koalici se Změnou. Dohromady měla těsnou většinu 23 hlasů, vydržela ale jen dva roky.

Průběh voleb v Libereckém kraji byl klidný, jeden z kandidátů do zastupitelstva však dnes podal trestní oznámení. Tvrdí, že nedal souhlas ke své kandidatuře ani nepodepsal prohlášení kandidáta. Policie zahájila vyšetřování pro podezření z maření přípravy a průběhu voleb a také z neoprávněného nakládání s osobními údaji. Neznámému pachateli za to hrozí až tříleté vězení. Na výsledek krajských voleb to však vliv nemělo. „Uskupení, za které kandidoval, se do zastupitelstva vůbec nedostalo,“ řekla vedoucí krajského oddělení voleb Pavlína Kroupová. O koho šlo, však s ohledem na vyšetřování sdělit nesměla.

Starostové v Libereckém kraji poprvé volby vyhráli před čtyřmi lety, získali tehdy 13 mandátů, když pro ně hlasovalo 22,21 procenta voličů. Druzí komunisté získali deset křesel, stejně jako tehdy třetí Změna pro Liberecký kraj. Tentokrát obě strany propadly. Pohoršily si i ČSSD, která měla v posledním volebním období v krajském zastupitelstvu sedm mandátů, a ODS pět. „Určitě jsme čekali, že budeme mít víc procent, a že budeme minimálně na dvojnásobku,“ řekla k výsledku voleb Zuzana Kocumová, která byla lídrem kandidátky Změny. Nabídku ke vstupu do koalice nečeká, za nejreálnější považuje spojení starostů s ANO a ODS.

V Libereckém kraji si voliči vybírali nové zastupitelstvo ze 705 kandidátů, z toho 467 bylo mužů a 238 žen, z 19 politických stran a hnutí.