První koalice se rýsuje v hradeckém kraji. Bez vítězného ANO

Podle účastníků dnešní schůzky, která se konala pět hodin po uzavření volebních místností, by hejtmanem měl být lídr kandidátky ČSSD Jiří Štěpán. O obsazení dalších funkcí se má jednat. ANO se chce pokusit chystanou koalici pěti stran zvrátit, označilo ji za podvod na voliče.

ANO volby vyhrálo ziskem 13 mandátů. Druhá skončila ČSSD s šesti mandáty, zatímco dosud měla 12 křesel. Po pěti mandátech mají ODS a Koalice pro Královéhradecký kraj, která je složená z KDU-ČSL, Hradeckého demokratického klubu a Volby pro město. Pátá skončila KSČM se čtyřmi mandáty, dosud měla 11 křesel. Po čtyřech mandátech má i koalice Starostové a Východočeši a také TOP 09. Do zastupitelstva ještě zasedne koalice SPD a SPO se dvěma mandáty a koalice Pirátů, Strany zelených a Změny pro Královéhradecký kraj také s dvěma mandáty.

Podle lídryně Kláry Dostálové je dnešní jednání pěti stran „jednoznačným pokusem všichni proti ANO“. Takový vývoj nečekala. „Mrzí mě, že ty strany, které se natolik vymezovaly proti sociální demokracii, nakonec souhlasí s tím, aby jim sociální demokracie vládla dál. Myslela jsem si, že všichni chtějí pro kraj něco udělat, a ne že jde pouze o boj o moc,“ řekla Dostálová. Podle prohlášení hnutí ANO by vytvoření koalice pěti stran bylo podvodem na voliče ve stylu opoziční smlouvy. „Nevěříme tomu, že by se pět stran dokázalo naprosto zásadně zpronevěřit svým volebním programům,“ uvedlo ANO, které se podle Dostálové pokusí se stranami z chystané koalice ještě vyjednávat.

Podle lídra ČSSD Štěpána další jednání situaci nezmění. „Je pět subjektů, které mají společný cíl a společný zájem. V tuto chvíli to je, jak to je, 24 mandátů je základ koalice a nehodláme na tomto nic měnit,“ řekl Štěpán. Podle něj se zástupci těchto subjektů v nejbližší době znovu sejdou a budou jednat o programových záležitostech.

Lídr KSČM a dosavadní zástupce hejtmana Otakar Ruml vyjádřil nad výsledkem své strany velké zklamání. „Výsledek neodpovídá (námi) odvedené práci v končícím volebním období. Voliči více slyšeli na sliby,“ řekl Ruml. Připustil, že některé věci mohli ve volební kampani dělat lépe. „To si musíme vyříkat na úrovni krajského a možná i ústředního výboru,“ řekl.

O účast v koalici se komunisté přes velké oslabení pokusí. „ANO vyhrálo a jejich úloha je jednat o vytvoření koalice. Může to dopadnout všelijak, ale spíše to vidím, že se do té koalice nedostaneme,“ řekl. Tak jednoznačné vítězství ANO Ruml nečekal. Podle něj i část voličů KSČM ve volbách podpořila hnutí ANO.

Lídr kandidátky Koalice pro Královéhradecký kraj Vladimír Derner (KDU-ČSL) řekl, že ho výsledek Hnutí ANO 2011 v hradeckém kraji překvapil. „Očekával jsem (od voličů) hlubší zamyšlení nad celou problematikou, nicméně je to tak, jak to je a musíme se s tím nějak vypořádat,“ řekl Derner, který připustil, že očekával lepší volební výsledek koalice.

Lídr Pirátů, Strany zelených a Změny pro Královéhradecký kraj Martin Hanousek označil zisk dvou mandátů za úspěch. „Zúročila se naše dlouhodobá práce na komunální úrovni,“ řekl. O krajské koalici podle něj zřejmě budou vyjednávat jiní, jím vedené uskupení je však připraveno k jednáním. Na oslovení od jiných stran bude čekat i koalice SPD a SPO, uvedl krajský předseda SPO Miroslav Matějka.

Hnutí ANO 2011 získalo 25,18 procenta hlasů. Druhá skončila ČSSD 13,08 procenta, třetí ODS 9,93 procenta. Čtvrtá skončila Koalice pro Královéhradecký kraj se ziskem 9,75 procenta hlasů, pátá KSČM s 9,39 procenty. K volbám přišlo 37,33 procenta voličů, při volbách v roce 2012 byla volební účast 38,43 procenta.

V minulých krajských volbách získali sociální demokraté 19,73 procenta hlasů a 12 mandátů. Komunisté měli 19,39 procenta hlasů a 11 mandátů. Koalice pro Královéhradecký kraj získala 12,07 procenta hlasů a sedm mandátů. ODS dostala 10,62 procenta hlasů, což jí vyneslo šest mandátů. TOP 09 a Starostové měli 8,25 procenta a pět mandátů. Východočeši, kteří kandidovali samostatně, získali za 7,69 procenta hlasů čtyři mandáty.