Nový šéf Státní tiskárny cenin: Stěžejní bude výroba nových občanek

Do Státní tiskárny cenin přicházíte v době, kdy před ní stojí základní otázky budoucího směřování podniku. Jakou vizi jste během výběrového řízení prezentoval?

Moje vize vycházela především z informací o poslání, situaci a potenciálních možnostech podniku i celého odvětví reprografie a vývojových směrech potřeb veřejné správy; tyto informace jsem získal zatím pouze z veřejně dostupných zdrojů. Mým cílem je proto nyní analyzovat možnosti Státní tiskárny cenin. Po doplnění informacemi zevnitř podniku připravím finální vizi zakladateli. Základním stavebním kamenem dlouhodobé obchodní a výrobní strategie je využití důvěryhodnosti Státní tiskárny cenin ve spojení s novými přístupy. Musíme hledat nové produkty a služby, abychom mohli být úspěšní. To umožní najít nové zákazníky a obchodní příležitosti.

Vláda schválila plán zavést celoplošně občanské průkazy s elektronickým čipem, půjde o hlavní úkol podniku pro příští roky?

Ano, půjde o jeden ze stěžejních projektů pro příští období. Konkrétní datum spuštění projektu závisí na tom, kdy bude příslušný zákon schválen Poslaneckou sněmovnou a kdy vstoupí v platnost.

Podnik prý zvažuje otevření pro soukromé zakázky. Kritici komerčního zaměření tvrdí, že soukromý byznys ohrozí bezpečnost dat, která tiskárna spravuje. Je to relevantní kritika?

Státní tiskárna cenin do soukromé sféry dodává část své produkce po celou dobu své existence. Jak státní, tak i komerční zakázky jsou zpracovávány ve vysokém stupni zabezpečení bez toho, aby byla ohrožena bezpečnost dat. Vysoká míra zabezpečení je jedním z atributů, jímž se podnik jako ceninová tiskárna odlišuje od běžných komerčních tiskáren.

Je podnik po rozštěpení na datovou a nedatovou část více specializovaný?

Pochopitelně odštěpením datového centra a vznikem samostatného podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb se portfolio nabízených služeb Státní tiskárny cenin zúžilo. Na druhé straně se snažíme připravovat nové služby a řešení, které nám umožní upevnit naši pozici v oblasti ceninového tisku a produkce dokladů.

Jak chcete docílit, aby nebyl podnik závislý na penězích státu a hospodařil lépe?

Státní tiskárna cenin je ve vlastnictví státu, vlastnická práva vykonává ministerstvo financí, posláním státního podniku je uspokojování potřeb státu v oblasti tisku důležitých cenin a výroby dokladů, a to v režimu vysokého zabezpečení. To znamená, že z podstaty věci budou i v budoucnosti státní zakázky představovat největší část produkce. Výhodou toho, že stát je vlastníkem Státní tiskárny cenin, je možnost kontroly hospodaření podniku i rozhodování o nakládání s dosaženým hospodářským výsledkem. Ještě dodám, že podnik nedostává žádné peníze z veřejných rozpočtů a že hospodaří s majetkem státu na vlastní účet. To, že vždy je možné hospodařit lépe a efektivněji, je obecný fakt, a je to také jeden z mých úkolů, které jsem dostal od zakladatele.

Do podniku přicházíte po sérii personálních změn. Neobáváte se nestálosti personálního obsazení?

Pokud vím, k větší personální obměně došlo ve druhé polovině roku 2014 a začátkem 2015, od té doby jsem nezaznamenal žádné zásadní změny, samozřejmě s výjimkou změny na pozici generálního ředitele.

A co vy? Plánujete personální změny? Jak chcete docílit, aby byla mezi zaměstnanci, vedením a ministerstvem financí důvěra?

Mám své představy o směřování podniku, které se budu snažit naplnit. To se jistě neobejde bez určitých personálních změn, ale to je zcela normální v každé fungující firmě. Mým cílem je vést tým motivovaných zaměstnanců a to bez důvěry nejde. Zrovna tak, jako je třeba dosáhnout shody o směřování podniku se zakladatelem, tedy ministerstvem financí, a mít jeho podporu. To je také jeden z mých klíčových úkolů.

Kdo je nový šéf Státní tiskárny cenin Tomáš Hebelka má zkušenosti z oblasti strategického a procesního managementu v oboru reprografických služeb, IT a ICT i z oblasti bezpečnostních rizik a státní správy. Působil ve firmách Atos IT Solutions and Services, Česká pošta, či ČD – Telematika.

