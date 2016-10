MMF varuje: Evropské banky mají akutní problémy

Navzdory potížím v Evropě se ale celková rizika globální finanční stability od minulé zprávy z dubna podle MMF snížila. Zotavení cen komodit pomohlo některým rozvíjejícím se trhů a obavy ze zpomalení hospodářského růstu v Číně zmírnila politika tamní vlády zaměřená na podporu růstu.

Nízká ziskovost bank způsobená nízkými úrokovými sazbami a slabým hospodářským růstem by mohly časem ohrozit rezervy evropských bank, které mají jako polštář na horší časy, což podkopává jejich schopnost podporovat ekonomické oživení a oslabuje stabilitu.

„Snížení objemu špatných úvěrů a řešení nedostatku kapitálu ve slabých bankách je prioritou,“ uvedl MMF.

Zpráva MMF přichází v době, kdy se trhy obávají o zdraví Deutsche Bank. Největší německá banka od září bojuje s krizí důvěry. Americké ministerstvo spravedlnosti minulý měsíc oznámilo, že kvůli údajně nekalým praktikám na trhu hypotečních cenných papírů před finanční krizí bude požadovat po bance 14 miliard dolarů (337,4 miliardy korun). Taková částka je značnou zátěží pro kapitál banky.

Mnoho evropských bank se podle zprávy stále potýká s vysokým objemem špatných úvěrů a nízkou ziskovostí kvůli problémům s půjčkami, které jim zůstaly po finanční krizi. I v případě cyklického oživení by ziskovost pro mnoho bank byla příliš nízká na to, aby se jim podařilo vyřešit problémy s majetkem. MMF tak doporučuje evropským regulátorům a politikům posílit insolvenční zákony a slabší banky začlenit do silnějších. Je také potřeba, aby banky snížily náklady.

Přijetí těchto opatření spolu s regulačními změnami, které by posílily důvěru bez požadavku na masivní zvýšení kapitálu, by mohlo zlepšit ziskovost evropských bank o 40 miliard dolarů (964 miliard korun) ročně. V kombinaci s cyklickým oživením by to mohlo zvýšit podíl evropských bank považovaných za zdravé na 72 procent z loňských 17 procent.

MMF dodal, že počáteční šok způsobený rozhodnutím Británie opustit Evropskou unii trhy dobře vstřebaly a šok se neobrátil v globální nákazu. Případné dopady budou zřejmě spíše lokální než globální.

