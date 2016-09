Akcie Deutsche jsou na novém minimu, šéf banky vyzývá ke klidu

Americká vláda požaduje po Deutsche Bank až 14 miliard dolarů (337 miliard Kč) kvůli nekalým praktikám na trhu hypotečních cenných papírů před finanční krizí v minulém desetiletí. Banka tuto částku odmítla zaplatit a s vládou dál jedná. Pokud by ale musela tak velkou sumu vyplatit, byla by zřejmě nucena požádat investory o značnou kapitálovou injekci.

Na trhu tak narůstají obavy o budoucnost banky. Její akcie během dopoledne ztrácely až osm procent, později ale ztráty smazaly a zotavily se. Od zprávy o požadavku vysokého vyrovnání v USA v polovině září spadla tržní hodnota Deutsche Bank o zhruba čtvrtinu a od počátku roku její akcie ztrácejí asi 55 procent.

Podle agentury Bloomberg několik hedgeových fondů, které vypořádávají své obchody s deriváty s Deutsche Bank, stáhlo svou nadbytečnou hotovost a upravilo své pozice. To je znamení, že se obávají obchodů s bankou, která pro ně začala být rizikovou protistranou.

Generální ředitel Deutsche Bank John Cryan dnes ujišťoval zaměstnance, žebanka zůstává silná, zisková, plní kapitálové požadavky a má „mimořádně pohodlný kapitálový polštář“. Zprávy o hedgeových fondech, které u banky ruší pozice, „vyvolávají neodůvodněné obavy“ a mělo by se na ně nahlížet v kontextu 20 milionů klientů banky, uvedl Cryan v otevřeném dopise. Někteří obchodníci agentuře Reuters řekli, že se neobjevil případ, kdy by někdo přestal s bankou obchodovat na mezibankovním trhu, jak se to dělo za finanční krize.

Německo banku nezachrání

Německá vláda dala najevo, že s finanční pomocí bance nepočítá. Záchrana banky by byla v Německu před volbami nepopulární. Němci, kteří mají silnou averzi k finančnímu riziku, se na Deutsche Bank dívají skrz prsty, protože jde o jedinou velkou německou banku, která má rozsáhlé aktivity na světových finančních trzích.

Deutsche Bank je silně vystavena rizikovým investicím, zvláště na trzích s deriváty, a má významné obchodní vztahy se všemi velkými globálními finančními společnostmi. Mezinárodní měnový fond (MMF) ji letos označil za větší potenciální zdroj rizika pro světový finanční systém než ostatní globální banky.

Největší německá banka by se podle komentátorů mohla stát pro evropský bankovní systém tím, čím byla pro globální bankovní systém v minulém desetiletí americká investiční banka Lehman Brothers. Americká vláda v září 2008 dala najevo, že nehodlá Lehman Brothers zachraňovat, což vyvolalo kolaps důvěry v globální bankovní systém, následně finanční krizi a nakonec hlubokou recesi světové ekonomiky.

„Deutsche Bank je v současnosti protistranou takřka každé významnějšíbance na světě. Její provázanost v rámci finančního systému je enormní,“ uvedl analytik skupiny Roklen Lukáš Kovanda. Na druhou stranu by však její krach nezpůsobil krizi, která nastala v souvislosti s pádem Lehman Brothers v roce 2008, a otřes finančního systému by české banky ustály, dodal Kovanda. Finanční krize Česko nezasáhla v roce 2008 a nehrozí mu ani teď, podotkl.

