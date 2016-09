Tvrdé dozvuky krize pro Deutsche Bank. USA chtějí 14 miliard dolarů

„Jednání teprve začínají. Banka očekává, že povedou k podobnému výsledku jako v případě jiných bank, které se dohodly na urovnáních za výrazně nižší částky,“ uvedla německá firma.

Rozhovory o urovnání pravděpodobně potrvají několik měsíců. Pokud by Deutsche Bank nakonec skutečně musela zaplatit 14 miliard dolarů, znamenalo by to značnou zátěž pro její finance a zřejmě by to vedlo k dalšímu poklesu důvěry investorů v tento podnik, napsala agentura Reuters.

Deutsche Bank je jednou z řady finančních institucí vyšetřovaných americkými úřady kvůli praktikám při prodeji hypotečních cenných papírů před vypuknutím světové finanční krize. Americká vláda banky viní z toho, že poskytovaly investorům zavádějící informace o kvalitě těchto cenných papírů.

V roce 2014 například ministerstvo spravedlnosti vyzvalo americkou banku Citigroup, aby za urovnání obvinění kolem prodeje hypotečních cenných papírů zaplatila 12 miliard dolarů. Nakonec se obě strany dohodly na částce sedm miliard dolarů. Doposud největší částku za urovnání takovýchto obvinění zaplatila Bank of America, a to 16,55 miliardy dolarů.

Dnešní propad akcií Deutsche Bank:

