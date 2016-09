Deutsche pevná jako skála

Dneska hovoří německá kancléřka stejně jako kdysi Becherkanzler, tedy že nedá Deutsche Bank ani euro. Potíž je v tom, že německé volby budou až za rok, a že Deutsche Bank není Česká Spořitelna nebo Komerční banka, ale globálně zasíťovaný gigant v problémech.

Deutsche nemá problém „jen“ se sérií žalob, má problém i s vlastní kapitálovou vybaveností, která je nižší než u srovnatelných bank, a to podle většiny měřítek. Tohle je Tier I, Deutsche je bílá křivka.

Deutsche Bank podle zprávy Mezinárodního měnového fondu z června 2016 kvůli své velikosti a propojení se zbytkem finančního světa představuje mimořádně závažné systémové riziko. Takhle vypadá mapa vazeb, v jejichž středu je Deutsche, sestavená MMF. Čím větší kruh, tím větší expozice na Deutsche Bank.

Tohle je zajímavý graf, který ukazuje vývoj tzv. CoCo bonds, tedy rekapitalizačních podřízených dluhopisů, požadovaných regulátorem. Je to zajímavý instrument, u nějž v případě potřeby nového kapitálu dochází ke konverzi a lze u něj zastavit výplatu úroků - jako takový je velmi citlivý právě na riziko typu pokuty od amerického ministerstva spravedlnosti. Deutsche si na to vytvořila rezervu, nikoli v celé potenciální výši pokuty 14 miliard dolarů, ale jen zhruba 6 miliard. Cokoli nad to by znamenalo právě zadržení výplaty kuponu, proto ten pokles cen CoCos vydaných Deutsche.

Rozdíl je docela významný, a nemusíte být raketový inženýr, abyste si nedovodili značný potenciál pro vyjednávání. Kupříkladu by bylo velmi nešikovné tvrdě tlačit na Italy, kteří také potřebují rekapitalizovat svoje banky, že přímým bailoutem za peníze daňových poplatníků porušují pravidla a fakticky poskytují věřitelům tamních bank nedovolenou veřejnou podporu (třeba držitelům dluhopisů).

S Deutsche v zádech není prozíravé vést nějaké principiální řeči. Kurz CoCos by se velmi vzpružil, kdyby americké ministerstvo spravedlnosti nakonec žádné velké sankce nevypálilo, a jistě by mohlo na celou věc nahlížet mírněji, kdyby Komise kupříkladu přestala harasovat Apple s pokutou ve výši 13 miliard euro.

Skrytá, ale milá rekapitalizace. Máte tady jednání budoucí jednání o Brexitu, a Deutsche má na London Wall celý jeden blok, takže by se jí nehodilo, kdyby „evropský pas“ skončil, a ona musela přesunovat velkou část svého londýnského byznysu do Frankfurtu. Ledacos bude v nadcházejícím roce na prodej, nastává příhodný čas pro tiché dohody v kuloárech a ke slovu se dostane i prastarý směnný obchod. Vsaďte se, o co chcete.

