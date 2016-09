WSJ: USA útokem na Deutsche Bank ohrožují evropskou ekonomiku

Akcie Deutsche Bank začaly prudce klesat po zprávě z 15. září, podle níž americké ministerstvo spravedlnosti po bance kvůli prodeji hypotečních cenných papírů z let 2005-2007 požaduje až 14 miliard dolarů (337 miliard korun).

Zaplatit takovou sumu je ale zcela mimo možnosti banky, jejíž tržní hodnota se před zprávou pohybovala kolem 18 miliard dolarů a teď je podstatně nižší. Deutsche Bank už vyplatila americké vládě miliardy dolarů v rámci urovnání jiných podobných sporů a trhy se obávají jejího pádu.

Lze tedy říci, že tento případ by mohl přerůst v globální systémovou krizi, napsal WSJ. Potíže jedné z největších bank v Evropě by mohly vyvolat nové kolo tržní paniky motivované strachem z bankovních rizik a politické nejistoty. Německá vláda navíc trvá na tom, že záchrana banky nepřipadá v úvahu, a zřejmě to myslí vážně. Berlín totiž letos zablokoval snahy Itálie o pomoc jejím velkým bankám.

Měsíční vývoj akcií Deutsche Bank:

Obří nárok Washingtonu se zakládá na pochybné teorii, že federální prokurátoři vědí lépe než investoři, jaké byly správné ceny aktiv za hypoteční tržní mánie před deseti lety. Úřady přitom nenašly jediného zaměstnance Deutsche Bank, který by v tomto případě spáchal něco, co by se dalo trestně stíhat. Jde o čistě politickou bankovní loupež.

Někteří Evropané se domnívají, že útok na Deutsche Bank je odvetou za srpnové rozhodnutí Bruselu nařídit americké společnosti Apple doplatit Irsku 13 miliard eur na daních. Washington ale žádné takové pobídky nepotřebuje. Obamova administrativa stejně vesele plundruje i americké banky, aby vyhověla požadavkům levého křídla demokratické strany na odvetu za finanční krizi.

Na faktech v těchto případech nezáleží, jelikož žádný z nich se nedostane nikdy k soudu. Žádná banka si v dnešním světě drakonické finanční regulace nemůže dovolit odporovat příkazům vlády. To je také nejnovější ponaučení o systémových rizicích v tomto světě: vládní libovůle se stala jedním z hlavních rizik pro globální finanční systém, uzavírá list.

