Lidovce zarazila rychlost příprav STAN na samostatnou kampaň

„Je vidět, že to měli připravené už delší dobu,“ řekl předseda lidovců Pavel Bělobrádek na dotaz k dnešní tiskové konferenci, na které STAN představil novou grafiku a náplň kampaně.

„My jsme se nepřipravovali na tuto variantu. Musím říct, že dneska mne překvapilo to, že STAN má hotové logo, grafiku a představuje ani ne 48 hodin po rozhodnutí o tom nejít na naše kandidátní listiny koncept kampaně. My jsme s touto variantou prostě nepočítali. Takže my teď připravujeme tyto věci v posledních dvou dnech,“ řekl místopředseda a volební manažer lidovců Marian Jurečka.

„To rozhodnutí nepadlo v úterý. Padlo od lidovců minulý týden, takže je to devět dní, ne dva dny. Těžko, když máme tři měsíce do voleb, jsme mohli čekat na úterý s tím, že budeme sedět se založenýma rukama a čekat, jak to dopadne. Lidovci ukončili koalici, je to devět dní, a ano, jsme pružní, jsme efektivní, jsme rychlí,“ konstatoval.

Gazdík neztratí identitu. Nikdy ji neměl. Přečtěte si komentář

Bělobrádek dnes také potvrdil, že KDU-ČSL chce uzavřít a schválit nové kandidátky v úterý. Problémy se sestavováním volebních listin nečeká. Značku podle předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka strana měnit nebude, heslo hledá.

Jurečka zopakoval, že kandidátní listiny je KDU-ČSL připravena schvalovat v předem plánovaném termínu 1. srpna; pro kandidáty nominované hnutím STAN bylo na listinách 40 procent míst. „My těchto 40 procent míst budeme muset doplnit, ať už z řad KDU-ČSL, případně nestraníků, které se pokoušíme oslovit,“ uvedl Jurečka.

Místopředseda a volební lídr KDU-ČSL Daniel Herman v Praze odmítl komentovat výběr nového pražského lídra Starostů. V hlavním městě bude o voličské hlasy usilovat Farský, stane se tak dalším konkurentem Hermana. „Nechci se vyjadřovat o partnerech z té či oné strany jako o soupeřích. Prostě je to regulérní demokratická soutěž o vyplňování prostoru svobody, který máme, a uvidíme. Já si myslím, že si každý vybere z toho spektra ten paprsek, který je mu nejbližší,“ uvedl. Doplnil, že křesťanskodemokratická politika je i pro Prahu zajímavá a že doufá v to, že získá víc hlasů než před čtyřmi lety.

STAN v úterý odmítl nabídku lidovců, aby místo dříve dohodnuté volební koalice vyslal své zástupce na lidovecké kandidátky. Znamenalo by to snížení volebního prahu pro vstup do Sněmovny z deseti na pět procent. Rozhodnutím Starostů se koalice vzniklá na jaře fakticky rozpadla. STAN argumentuje tím, že nová forma spolupráce by nebyla rovnoprávným partnerstvím.

Přečtěte si také: