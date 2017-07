Cílem STAN je minimálně sedm procent. Lídrem kampaně bude Farský

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) povede po rozpadu koalice s lidovci do kampaně do sněmovních voleb jako celostátní lídr poslanec Jan Farský. Měl by být také v čele pražské kandidátky. Hnutí půjde do voleb s heslem Odvaha převzít odpovědnost a chtělo by získat minimálně sedm procent hlasů. Na kampaň STAN počítá zatím s 26 miliony korun, ale další peníze by mělo získat od podporovatelů.