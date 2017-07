STAN půjde do sněmovních voleb samostatně

STAN reaguje na rozhodnutí KDU-ČSL z minulého týdne změnit formu spolupráce. KDU-ČSL chtěla, aby místo dříve dohodnuté volební koalice vyslali Starostové své zástupce na lidovecké kandidátky, což by znamenalo snížení volebního prahu pro vstup do Sněmovny z deseti na pět procent. Návrh lidovců dnes zástupci STAN odmítli.

Volby se uskuteční v druhé polovině října, v polovině srpna musejí kandidující uskupení odevzdat kandidátky. Gazdík řekl, že je hnutí schopné složit je včas, sám plánuje ve čtvrtek oznámit, kde se bude o hlasy voličů ucházet. V koaličním projektu s lidovci to byla Praha.

Problém nevidí Gazdík ani v penězích, které spolu s lidovci už do společného projektu dali. Jde zhruba o 2,5 milionu korun. Podobnou částku do projektu podle něj dali i lidovci.

Gazdík dnes uvedl, že pokud by se Starostové rozhodli jít do voleb samostatně, chtěli by oslovit 250 000 voličů, kteří jim dali hlas loni v krajských volbách. „Což je těch pět procent v celostátních volbách, které bychom v takovém případě potřebovali,“ řekl Gazdík. Samostatnou kandidaturu STAN je připravena podpořit i desítka regionálních stran, které s lidovci a STAN v dubnu podepsaly smlouvu o spolupráci. „Jejich podpora platí i pro případ samostatné kandidatury hnutí STAN do voleb,“ řekl dnes Gazdík.

Jednání o koalici začala loni na podzim, podepsaná byla v dubnu 8. listopadu 2016 - STAN a TOP 09, které doposud úzce spolupracovaly (obě uskupení mají ve Sněmovně i v Senátu společné kluby), se dohodly, že smlouva o spolupráci skončí. Listopad 2016 - STAN zahájilo sérii jednání o možné spolupráci před podzimními volbami do Sněmovny. Hnutí jednalo asi s 20 politickými subjekty, vedle regionálních uskupení také například se SNK ED, Soukromníky a vládní KDU-ČSL. 16. prosince 2016 - Celostátní konference lidovců rozhodla, že strana začne jednat se STAN o možné spolupráci pro volby 2017. 31. ledna 2017 - Celostátní výbor STAN schválil, že hnutí chce jít do podzimních voleb spolu s KDU-ČSL a stejně jako do loňských krajských voleb i se SNK ED a regionálními stranami. 4. února 2017 - Šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek oznámil, že strana chce s hnutím STAN vytvořit pro podzimní volby přímou dvojkoalici. Členové KDU-ČSL se na tom shodli na celostátní konferenci s tím, že se STAN budou spolupracovat dlouhodobě. Předseda STAN Petr Gazdík rozhodnutí uvítal a označil je za odvážné. Dvojkoalice potřebuje pro vstup do Sněmovny překročit hranici deset procent. 9. února 2017 - Celostátní sněm STAN rozhodl, že hnutí bude s lidovci jednat o vytvoření koalice pro podzimní sněmovní volby. 17. března 2017 - Představitelé KDU-ČSL a STAN jednali v Lipnici nad Sázavou o vytvoření koalice. 18. března 2017 - Lidovci na celostátní konferenci v Jihlavě rozhodli poměrem hlasů 39 ku 31 o tom, že půjdou do voleb v koalici se STAN. Předsednictvo STAN už předtím schválilo návrh dohody o volební koalici. 25. března 2017 - Sněm STAN rozhodl, že hnutí chce volební koalici s lidovci. Pro bylo 101 ze 116 hlasujících delegátů. 12. dubna 2017 - Lidovci a STAN podepsali koaliční smlouvu o spolupráci pro letošní volby do Poslanecké sněmovny. Šéf hnutí STAN Gazdík označil Bělobrádka za kandidáta na premiéra. 27. května 2017 - Sjezd KDU-ČSL schválil uzavření volební koalice se STAN. Část lidovců měla ke spojenectví výhrady, nakonec ale delegáti dali přednost názoru předsednictva. V tajné volbě hlasovalo pro vznik koalice 82 procent delegátů. 4. července 2017 - Hejtman Zlínského kraje, senátor a bývalý předseda KDU-ČSL Jiří Čunek řekl, že považuje za nejvhodnější projekt koaliční spolupráce ukončit. Podle průzkumů by koalice nezískala 10 procent hlasů a do Sněmovny by se tak nedostala. 18. července 2017 - Širší vedení KDU-ČSL vyzvalo hnutí STAN, aby jeho zástupci vstoupili na kandidátky lidovců. Řešení by mělo nahradit volební koalici. Bělobrádek rozhodnutí zdůvodnil tím, že nechce riskovat propadnutí velkého množství hlasů a možnou vládu jedné strany po volbách. - Gazdík řekl, že o návrhu KDU-ČSL rozhodne STAN příští týden. Gazdík koalici dál věří.



