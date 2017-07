Je sice moc hezké vypít ve sklípku tři, čtyři litry, koukat na měsíc a snít o dvacetiprocentním volebním výsledku, ale pak se člověk ráno probudí a má ruku v nočníku. Ani to není až takový problém. Problém je ten, když ta ovíněnost trvá skoro do voleb, probudím se a dojde mi, že i po Vánocích bude třeba zaplatit složenky.

Koalice lidovců a Starostů neměla od samého počátku vůbec žádnou šanci na ten slibovaný dvacetiprocentní zázrak a desetiprocentní limit byl kdesi v říši Křemílka a Vochomůrky. Ne proto, že by na politickém trhu nebyl prostor, ale proto, že nová koalice nebyla schopna voličům nabídnout nic, čemu by rozuměli a o co by stáli.

To lidovecké „modli se a pracuj“ v této zemi nikdy moc netáhlo a neustále zvyšované přídavky na děti už taky nejsou zrovna nějaká hitovka. A jediný doložitelný přínos Starostů spočívající v jejich neutuchající péči o vyrvání co nejvíce peněz z hrdla primátorů ve prospěch malých obcí taky není tím, co by táhlo lidi do volebních místností s patřičným volebním lístkem.

Koalice KDU-ČSL a Starostů končí. Lidovci chtějí členy STAN na kandidátkách

Že je zde tradiční demokratická partaj s nějakými tradičními hodnotami a pak parta komunálních politiků vyznačujících se tím, že dovedou sehnat peníze na opravu kanalizace, rozhodně není a nemůže představovat toho slavného černého koně, co bude šlapat na paty favoritům. A také o nějakém mohutném tažení s atraktivními politickými cíli a charismatickými vůdci k vysněným metám nebylo po celou dobu ani tuchy.

Uzavření koaliční dohody vyžadující více než desetiprocentní volební skóre je tak projevem neuvěřitelného politického amatérismu. Cuknutí na poslední chvíli dělá z obou stran, ale především z lidovců, jednoznačně kašpary, kteří netuší, kde je sever. I přesto je pro ně jedinou šancí, jak se udržet ve Sněmovně. Že to uvnitř té partaje vyvolá po volbách zemětřesení, kterému současné vedení musí padnout za oběť, je pak nepochybné.

