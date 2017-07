Lidovci a STAN po rozchodu rychle změní kampaně

Lidovci chtějí podle svého prvního místopředsedy a volebního manažera Mariana Jurečky volební listiny pro sněmovní volby schválit na zasedání celostátní konference v původně plánovaném termínu 1. srpna. Z regionů zní, že problémy se získáním nových lidí strana mít nebude, někde naopak vnímali přetlak kvůli místům vyčleněným pro Starosty. Ani v Karlovarském kraji, kde mají lidovci slabší postavení, nebudou mít podle předsedkyně krajské organizace Olgy Halákové lidovci s doplněním kandidátky problém.

„Jsme politická strana, která má svoje struktury, takže máme svou členskou základnu, máme kam sahat, ale vize, která byla před pár dny, měla úplně jinou koncepci,“ uvedla Haláková. Míní, že moravská část strany nezohlednila při ukončení koalice se STAN tradičně slabší pozici lidovců v Čechách. „Mám pocit, že nás Morava hodila přes palubu,“ řekla ČTK.

STAN předpokládá, že konečnou podobu kandidátek představí až těsně před termínem pro odevzdávání listin úřadům 14. srpna. Obě uskupení ještě plánují oslovit nečleny.

STAN i lidovci chtějí rozpad volební koalice prezentovat jako bezkonfliktní. V úterý předseda Starostů Petr Gazdík oznámil, že ve čtvrtek bude upravena koaliční smlouva na volnější smlouvu o dlouhodobé spolupráci. Dnes byl termín posunut na příští týden, podle zákulisních informací kvůli tomu, že předseda lidovců se bude teprve vracet z pracovní schůzky do Spojených států a od 16:00 bude předsednictvo KDU-ČSL jednat o změnách v kampani.

„Nepodařila se koalice pro tyto volby, ale počítáme s tím, že dohoda o spolupráci o všech ostatních volbách, a třeba v budoucnu i těch sněmovních, bude dál platit,“ řekl ČTK k dalšímu fungování spojenectví Jurečka. Změna ve strategii podle něj přišla ve chvíli, kdy končí jedna část kampaně, v další už bude strana prezentovat i programové priority.

Starostové se připravovali na samostatnou kampaň od minulého týden. Vizuál a strategii kampaně představí ve čtvrtek. „Odvaha a emoce, to sedí, to by měla být definice naší kampaně,“ uvedl s odkazem na úterní slova předsedy Petra Gazdíka ke strategii, kterou STAN zvolí poslanec Jan Farský.

Do společné kampaně zatím STAN investoval 2,5 milionu korun, tedy zhruba desetinu plánovaného rozpočtu. Lidovci obdobnou částku.

KDU-ČSL chtěla, aby místo dříve dohodnuté volební koalice vyslali Starostové své zástupce na lidovecké kandidátky, což by znamenalo snížení volebního prahu pro vstup do Sněmovny z deseti na pět procent. Nová forma spolupráce by podle Starostů ale nebyla rovnoprávným partnerstvím. Rozpad volební koalice uškodí podle politologa Lubomíra Kopečka víc lidovcům. Spojenectví STAN a lidovců podle něj mělo potenciál dostat se do Sněmovny, chyba ale nastala v načasování. Předvolební průzkumy, které předpovídaly, že se koalice nedostane do Sněmovny, podle něj na novou politickou sílu ještě plně nereagovaly.

