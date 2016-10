Herman: Zeman mi vyhrožoval. Sejdu-li se s dalajlamou, přijde strýc o vyznamenání

Herman v pátek uvedl, že ho prezident Miloš Zeman vyzval, aby schůzku zrušil, nebo neudělí jeho strýci Jiřímu Bradymu státní vyznamenání.

„Velice panu prezidentovi záleželo na tom, abych se s jeho svatostí dalajlamou nesetkal. Řekl mi to opakovaně i při posledním setkání na Hradě,“ sdělil Herman České televizi. Svou verzi prý zveřejnil až dnes poté, co se v některých médiích objevila informace, že chtěl naopak vyznamenání pro svého strýce získat, výměnou za to, že se s dalajlamou nesetká. „To mě tedy opravdu až uráží, tak jsem měl potřebu to uvést na pravou míru,“ podotkl ministr.

Brady, který prošel Terezínem i Osvětimí a celý život píše a přednáší o hrůzách holokaustu, uvedl, že Hrad ho o jeho vyznamenání informoval. V seznamu lidí, které má prezident vyznamenat 28. října, ale Brady podle Hermana nyní není. Podle Zemanova mluvčího nebyl žádný seznam oceněných oficiálně ani neoficiálně uveřejněn.

Tibetský duchovní vůdce dalajlama přijel do ČR na konferenci Forum 2000. Čínské ministerstvo zahraničí ještě před jeho příjezdem požadovalo, aby se s ním členové české vlády nesetkávali. V úterý pak Čína pohrozila Česku kvůli schůzkám Hermana a také vicepremiéra Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) s dalajlamou zhoršením vztahů. Ve stejný den večer vydali nejvyšší čeští ústavní činitelé prohlášení o respektu k územní celistvosti Číny, jejíž je Tibet součástí. Dalajlama ale nepožaduje vznik Tibetu jako samostatného státu, usiluje o širší autonomii v rámci Číny.

Brady Aktuálně.cz sdělil, že ho o chystaném vyznamenání řádem T. G. Masaryka informoval ředitel hradního protokolu Jindřich Forejt. Volal mu osobně minulý týden v pátek, uvedl Brady. O zrušení vyznamenání se dozvěděl dnes. „Jsem zklamán, ale vyrovnal jsem sem s horšími věcmi,“ poznamenal Brady, který se za svou činnost dočkal ocenění po celém světě. Podle Forejta se od něj lidé, se kterými mluvil, dozvěděli, že jsou v návrhu na udělení vyznamenání. Zda mluvil přímo s Bradym, odmítl Forejt potvrdit.

To, že Brady měl být původně vyznamenán, potvrdila médiím vedle Hermana a Bradyho také jeho dcera Lara. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček označil Hermanovy výroky za špinavost, ministr by se za ně měl podle mluvčího stydět. Na otázku, zda tedy Herman neříká pravdu, když uvádí, že pokud by se nesetkal s dalajlamou, jeho strýc by dostal vyznamenání, Ovčáček odvětil, že nekomentuje jméno a nezná seznam vyznamenaných. Herman k tomu na Nově uvedl, že nebude komentovat slova nižšího státního úředníka.

Nátlak Hradu na Hermana potvrdil jeho stranický kolega ministr zemědělství Marian Jurečka. Na twitteru uvedl, že o varování před schůzkou s dalajlamou informoval Herman vedení lidovců před 14 dny.

