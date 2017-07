Koalice KDU-ČSL a Starostů končí. Lidovci chtějí členy STAN na kandidátkách

„Usnesení bylo vedeno zodpovědností za volební výsledek a zejména povolební vývoj v České republice. Nechceme riskovat, že by tady mohla být vláda jedné strany,“ řekl Bělobrádek po jednání celostátního výboru KDU-ČSL. Podle něj je mnoho voličů znejistěno rizikem propadnutí svého hlasu kvůli vyššímu volebnímu prahu.

„My si myslíme, že tohle je sázka na jistotu. Konečně, je to záležitost, kterou používají jiné strany a není nijak nová,“ řekl o novém formátu spolupráce. Ten by podle něj mohl zvýšit preference Lidovců a Starostů. „Věříme, že po této formální změně nedojde k ničemu jinému, než že vstoupíme stoprocentně do Poslanecké sněmovny. Část voličů se uklidní, nebude mít obavy a naopak nám ten hlas dá a přesáhneme výrazněji deset procent,“ řekl Bělobrádek.

Koalice dvou stran pro vstup do Sněmovny musí získat nejméně deset procent hlasů. Některé červencové průzkumy ukazovaly, že by Lidovci a Starostové tuto zvýšenou volební hranici nepřekročili. Pokud by zástupci STAN byli zařazeni na kandidátky KDU-ČSL, stačilo by pět procent.

Podle Bělobrádka by se změnou formy spolupráce nemělo nic měnit na financování kampaně Lidovců a Starostů ani na podobě kandidátek. Uvedl rovněž, že dnes širší vedení KDU-ČSL schválilo společné kandidátky se STAN v šesti krajích.

O změně spolupráce jednalo od časného odpoledne předsednictvo lidovců, na které navázalo téměř tříhodinové zasedání celostátního výboru. Bělobrádek po skončení jednání vystoupil před novináři s krátkým prohlášením, otázky nebyly umožněny.

O spolupráci mezi KDU-ČSL a STAN se jednalo od konce loňského roku, definitivně ji stvrdil lidovecký sjezd na konci května. Část představitelů KDU-ČSL ale vyjadřovala obavy o to, zda je zvolená forma volební koalice vhodným řešením. Poukazovali zejména na zvýšený volební práh pro koalici. Bělobrádek dlouhodobě tvrdil, že koalice má potenciál výrazně nad deset procent a že průzkumy, podle nichž by nepřekročila tuto hranici, nepřeceňuje.

Gazdík koalici stále věří O návrhu KDU-ČSL rozhodne STAN příští týden. Předseda STAN, poslanec Petr Gazdík ale koalici dále věří.



„Nás to mrzí, protože my koalici věříme. Bylo to tři čtvrtě roku poctivé práce a snaha přinést na českou politickou scénu nějakou novou kvalitu,“ uvedl Gazdík. „Nicméně respektujeme rozhodnutí KDU-ČSL. Rozhodne o něm příští úterý náš celostátní výbor,“ doplnil. Další postup hnutí zatím nechtěl Gazdík předvídat.



„Mnozí už naznačili, jaké bude jejich rozhodnutí. Starostové však budou respektovat rozhodnutí svého nejvyššího orgánu,“ sdělil na twitteru místopředseda STAN Vít Rakušan.

Vývoj jednání o volební spolupráci KDU-ČSL a STAN

8. listopadu 2016 - STAN a TOP 09, které doposud úzce spolupracovaly (obě uskupení mají ve Sněmovně i v Senátu společné kluby), se dohodly, že smlouva o spolupráci skončí. Listopad 2016 - STAN zahájilo sérii jednání o možné spolupráci před podzimními volbami do Sněmovny. Hnutí jednalo asi s 20 politickými subjekty, vedle regionálních uskupení také například se SNK-ED, Soukromníky a vládní KDU-ČSL. 16. prosince 2016 - Celostátní konference lidovců rozhodla, že strana začne jednat se STAN o možné spolupráci pro volby 2017. 31. ledna 2017 - Celostátní výbor STAN schválil, že hnutí chce jít do podzimních voleb spolu s KDU-ČSL a stejně jako do loňských krajských voleb i se SNK-ED a regionálními stranami. 4. února 2017 - Šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek oznámil, že strana chce s hnutím STAN vytvořit pro podzimní volby přímou dvojkoalici. Členové KDU-ČSL se na tom shodli na celostátní konferenci s tím, že se STAN budou spolupracovat dlouhodobě. Předseda STAN Petr Gazdík rozhodnutí uvítal a označil je za odvážné. Dvojkoalice potřebuje pro vstup do Sněmovny překročit hranici deset procent. 9. února 2017 - Celostátní sněm STAN rozhodl, že hnutí bude s lidovci jednat o vytvoření koalice pro podzimní sněmovní volby. 17. března 2017 - Představitelé KDU-ČSL a STAN jednali v Lipnici nad Sázavou o vytvoření koalice. 18. března 2017 - Lidovci na celostátní konferenci v Jihlavě rozhodli poměrem hlasů 39 ku 31 o tom, že půjdou do voleb v koalici se STAN. Předsednictvo STAN už předtím schválilo návrh dohody o volební koalici. 25. března 2017 - Sněm STAN rozhodl, že hnutí chce volební koalici s lidovci. Pro bylo 101 ze 116 hlasujících delegátů. 12. dubna 2017 - Lidovci a STAN podepsali koaliční smlouvu o spolupráci pro letošní volby do Poslanecké sněmovny. Šéf hnutí STAN Gazdík označil Bělobrádka za kandidáta na premiéra. 27. května 2017 - Sjezd KDU-ČSL schválil uzavření volební koalice se STAN. Část lidovců měla ke spojenectví výhrady, nakonec ale delegáti dali přednost názoru předsednictva. V tajné volbě hlasovalo pro vznik koalice 82 procent delegátů. 4. července 2017 - Hejtman Zlínského kraje, senátor a bývalý předseda KDU-ČSL Jiří Čunek řekl, že považuje za nejvhodnější projekt koaliční spolupráce ukončit. Podle průzkumů by koalice nezískala 10 procent hlasů a do Sněmovny by se tak nedostala. 18. července 2017 - Širší vedení KDU-ČSL vyzvalo hnutí STAN, aby jeho zástupci vstoupili na kandidátky lidovců. Řešení by mělo nahradit volební koalici. Bělobrádek rozhodnutí zdůvodnil tím, že nechce riskovat propadnutí velkého množství hlasů a možnou vládu jedné strany po volbách.



