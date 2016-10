ANO půjde do opozice také v Plzni. ČSSD se dohodla na těsné koalici

Spolu s ANO skončí v opozici další tři strany, které se do zastupitelstva dostaly - KSČM se šesti křesly, TOP 09 se čtyřmi a koalice SPD a SPO se dvěma mandáty. Koaliční strany se na spolupráci dohodly dnes v noci po pondělních zasedáních krajských předsednictev ČSSD a ODS.

„Nemám zatím novou informaci. Včera jsme se na centrále dohodli, že pro nás není v Plzeňském kraji ČSSD partner pro jednání. Nabídli jsme ještě večer spolupráci ODS, a to včetně místa hejtmana pro ODS,“ řekl těsně před začátkem tiskové konference nové koalice krajský předseda ANO Jan Volný. Lídr ANO Miloslav Zeman současně řekl, že ho kontaktovala ODS s informací, že jednání o koalici se ubírají jiným směrem.

V devítičlenné radě bude mít ČSSD kromě hejtmana další tři radní - pro oblast regionálního rozvoje, zdravotnictví a sociální věci, řekl Bernard. Tyto posty obsadí jejich dosavadní radní Ivo Grüner, Milena Stárková a Zdeněk Honz. ODS připadne post prvního hejtmanova náměstka pro ekonomiku, investice a majetek pro Marcelu Krejsovou, náměstka pro kulturu a památkovou péči bude zastávat lídr ODS Martin Baxa. „Protože jsem zároveň prvním náměstkem primátora v městě Plzni, budu na kraji funkci náměstka vykonávat jako neuvolněný (tedy bez platu),“ řekl Baxa. Radní pro životní prostředí a zemědělství bude Radka Trylčová z ODS.

Lídr Starostů a Patriotů Pavel Čížek se stane náměstkem hejtmana pro dopravu, lídryně Koalice pro Plzeňský kraj Jana Bartošová radní pro školství a cestovní ruch.

Krajský model tak kopíruje situaci z Plzně, kde před dvěma lety vyhrálo ANO i obecní volby. Skončilo ale v opozici a magistrát řídí ČSSD, ODS, Občané patrioti a KDU-ČSL. V opozici skončí vítězné ANO zřejmě i v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

Vznik koalice znamená, že ČSSD v kraji podruhé za sebou získá díky koaličnímu vyjednávání post hejtmana, aniž by vyhrála volby. Před čtyřmi lety vyhrála krajské volby těsně ODS, po dohodě ČSSD a KSČM ale skončila v opozici. Dohoda rovněž znamená návrat ODS do vedení kraje po osmi letech. V letech 2000 až 2008 měla i hejtmana. KDU-ČSL, která je součástí Koalice pro Plzeňský kraj, se do krajského zastupitelstva vrací po čtyřech letech a do vedení kraje po osmi letech. Starostové byli v dosavadním zastupitelstvu v koalici s TOP 09 v opozici.

Podívejte se na rozhovor Euro TV s Josefem Bernardem: