Vyšší, odolnější, nesmrtelní. Takoví mohou být lidé za tisíc let

Posunutí výšky je takřka jistotou. V roce 1880 byl průměrný muž vysoký 170 centimetrů, v současné době už měří 178 centimetrů, píše Business Insider.

Realitou by už v té době dávno mělo být i dnes už tolik probírané spojení lidí se stroji, po kterém volá například vynálezce a inovátor Elon Musk. Podle něj je takový krok nevyhnutelný, nechce-li lidstvo upadnout do bezvýznamnosti. Stroje by měly člověku pomáhat hlavně udržovat se v kondici, například zlepšovat mu zrak, sluch, ale i celkové zdraví.

Lidé se ale nebudou měnit jen navenek. Změní se i geny, které by měly pomoci zlepšit lidem imunitu. Podle studie prestižní oxfordské univerzity už v současnosti žijí v Africe děti nakažené virem HIV, které v sobě mají zabudovanou přirozenou ochranu, jež brání viru propuknout v AIDS. Podle některých odborníků dokonce půjde s geny manipulovat a přizpůsobit je potřebám člověka.

Urychlit lidskou evoluci by v některých směrech mohlo i stěhování na Mars. Vzhledem k nižšímu slunečnímu svitu na rudé planetě se lidem mohou rozšířit zorničky a tím pádem i zlepšit zrak. Trvalý pobyt na Marsu pomůže v už zmiňovaném růstu lidstva. Gravitace tam odpovídá jen 38 procentům té pozemské, takže se u dětí narozených na Marsu prý vyvine delší páteř.

Přiblížit by se mohla i věčná touha lidstva po nesmrtelnosti, i když ne v tom pravém smyslu slova. Spočívala by pravděpodobně v přenesení lidského vědomí do přístroje. Na podobném principu už fungují pokusy italských a čínských vědců, kteří provádějí transplantaci hlav zvířat, aby zjistili, zda lze přenést vědomí z jednoho těla do druhého.

