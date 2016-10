Poslední vynález. Skončí s umělou inteligencí lidské bádání?

Svět budoucnosti, na který se nyní ve světle rozvoje umělé inteligence díváme, je podle IT expertky Íránského původu Riaziové velmi odlišný od toho, který tu máme dnes. „Lidé dosáhli svých limitů,“ říká v rozhovoru pro server TechRepublic. V budoucnu podle ní budou lidé muset svou roli reformovat.

„Pokud se nám podaří stvořit umělou inteligenci, která zastane 80 procent lidské práce, jaké změny nám to přinese?“ zamýšlí se. „Pravděpodobně sociální, kulturní, ekonomické,“ dodává. Podle Riaziové je možné, že za příštími vynálezy již bude právě umělá inteligence.

Takový optimismus krotí autor populárně vědeckých publikací Nick Seneca Jankel ve svém komentáři pro Huffington Post. Strojová umělá inteligence nebude podle Jankela nikdy schopná vytvářet revoluční vynálezy měnící podobu celých odvětví. Prý proto, že takové inovace vždy vyžadují určitý revoluční a pravidla porušující tvůrčí potenciál. Jako příklad uvádí sdílenou ekonomiku (Uber, Airbnb a další).

Nebezpečná technologie?

V poslední době se také začínají množit spekulace o tom, že by vývoj na poli umělé inteligence bez příslušných záchranných brzd mohl být pro lidstvo rizikem. Podle vyjádření technologického vizionáře Elona Muska na twitteru by umělá inteligence utržená ze řetězu mohla pro lidstvo jako takové představovat větší nebezpečí než případné rozpoutání jaderného konfliktu.

Riaziová, která na IT pozicích ve veřejné i korporátní sféře strávila 20 let života, by podle svých slov byla ráda, kdyby vedoucí úlohu při tvorbě etiky a morálky počítačů hrála OSN. Zatím tak ale spíše činí technologické korporace. Sám Musk na OpenSource iniciativu s cílem udržet umělou inteligenci na uzdě vyčlenil deset milionů dolarů ze svého.

