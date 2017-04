Vylepšování lidí bude byznys století, tvrdí spisovatel Harari

Největším průmyslem tohoto století bude pravděpodobně technologické vylepšování lidských bytostí,“ tvrdí izraelský spisovatel Yuval Harari, autor publikací Sapiens či Homo Deus. Navzdory veškerému vědeckému, uměleckému a společenskému pokroku je právě toto podle Harariho oblast, která byla lidmi dosud značně zanedbávána. „ Koneckonců naše mozky a těla stále využívají ten samý software a hardware jako před 200 tisíci lety,“ sdělil Harari serveru Market Watch.

Vylepšování lidí skrze technologie a jejich propojení s počítači je vděčným námětem řady vědeckofantastických děl. Vzhledem k technologickému pokroku posledních let se však začíná stále více přibližovat realitě. Potenciál v tom vidí i miliardář Elon Musk, který aktuálně založil společnost Neuralink. Ta by měla pracovat na vývoji technologií umožňující propojení lidského mozku s počítači.

Možnost propojení člověka s technologiemi demonstruje i iniciativa zaměstnanců jedné švédské společnosti. Ti si do těl nechali zabudovat čipy, díky kterým mohou ovládat vstup do firmy a kopírku. Britský list Telegraph o nich hovoří jako o kyborzích.

Yuval Harari (41) Yuval Harari je izraelský spisovatel a historik působící na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě.



Je autorem bestselleru Sapiens, který pojednává o vývoji lidského druhu od doby kamenné až do 21. století.



Jeho nejnovější kniha Homo Deus (Člověk bohem) vyšla na Západě loni v září. Kniha se zabývá možnostmi vývoje lidského druhu v budoucnosti. Popisuje zároveň i hrozbu, kterou pro lidstvo představuje nekritické využívání technologie.

Jak ale Harari poznamenává, možnost vylepšit své tělo prostřednictvím technologií nebude pro každého. „Vůbec poprvé v historii bude možné sledovat, jak se ekonomické nerovnosti promítnou do nerovností biologických,“ dodává s poukazem na to, že daná vylepšení budou pravděpodobně velmi nákladná. To by podle Harariho mohlo vést i ke vzniku nového druhu rasismu a xenofobie.

Co budou superlidé budoucnosti dělat, Harari neříká. Jisté nicméně je, že vzhledem k očekávanému nástupu robotů a umělé inteligence budou pracovat stále méně. „Jedinou věcí, kterou jsem si jist, že budou hrát počítačové hry,“ sdělil Harari. Ty podle Harariho budou díky virtuální realitě „mnohem zábavnější a více vzrušující, než cokoliv v reálném životě“.

