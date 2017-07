Kyborgové v kantýně. Americká firma očipuje zaměstnance

Pracovníkům, kteří do programu vstoupí, má mikročip umožnit platit v kantýně, otevírat dveře, zalogovat se do počítače nebo používat kopírku. Čip bude implantován mezi palec a ukazováček a bude pracovat na technologii NFC, stejně jako bezkontaktní platební karty, uvádí web britského deníku The Independent.

Výkonný šéf společnosti Todd Westby dodává další možnosti využití. Čip bude podle něj odemykat telefony nebo uchovávat informace o zdravotní kondici. „Tato technologie se stane standardem využitelným při cestování, nakupování a podobně,“ uvedl Westby v tiskové zprávě.

Motivaci firmy k tomuto kroku poodhaluje vyjádření provozního šéfa Three Square Market Patricka McMullana: „Možnosti na mezinárodním trhu jsou široké a věříme, že budoucí vývoj v dělení tržního podílu bude diktovat ten, kdo na toto pole vstoupí jako první.“ Společnost tak má v úmyslu technologii, kterou vyvinula společně se švédskou firmou BioHax, prodávat dalším subjektům.

Využití biometrických údajů se v posledních letech těší růstu popularity a má řadu zastánců. „Můžete tak zaplatit letištní poplatky nebo hodinu v posilovně, jednoduše taková věc nahradí spoustu věcí denní potřeby, jako jsou peníze, peněženky, kreditky, klíče a podobně,“ uvádí šéf švédské firmy Epicenter, která sama očipovala 150 svých zaměstnanců.

Evangelisté digitálního pokroku připravují Česko na společnost bez státu

Nasazení biometriky ve velkém však vzbuzuje i velké znepokojení pramenící z obav ze zneužití osobních údajů. „V zásadě dostanete údaje o svém zdraví a místě pohybu, ale i délce pracovní činnosti a pauz na toaletu. Všechna ta data mohou být uchovávána, takže otázka zní, co s nimi pak bude. K čemu budou použita? Kdo je použije,“ ptá se mikrobiolog Ben Libberton ze švédské univerzity Karolinska Institute.

Limity těchto technologií se již ukázaly. Independent připomíná letošní případ, kdy německá skupina hackerů pomocí fotografie a kontaktní čočky oklamala scanner mobilního telefonu Samsung. Bylo to již druhé biometrické fiasko jihokorejského gigantu. Jeho technologie na rozpoznávání obličeje, rovněž sloužící k odblokování telefonu, selhala záhy po svém spuštění.

S čipem v těle chodí po světě již stovky lidí včetně Čechů. Za skutečného nadšence lze považovat Patrika Paumena. Ten se deníku The Wall Street Journal pochlubil, že si nechal implantovat hned několik čipů. V tuzemsku v této oblasti působí průkopnicky komunita kolem holešovické Paralelní Polis, jejíchž několik členů čip má. V tamní kavárně se například dá čipem zaplatit útrata na terminálu NFC, a to v bitcoinech.

